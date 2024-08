Maghreb: cette compagnie s’impose comme un leader du secteur minier

Photo: DR

La Compagnie Minière de Touissit (CMT) confirme sa position de leader dans le secteur minier marocain avec une production significative en 2023. Fondée en 1974, cette entreprise s’est imposée comme un acteur incontournable de l’exploitation des ressources naturelles au Maroc, pays reconnu pour sa richesse en matériaux critiques.

L’année 2023 a été marquée par des performances notables pour la CMT. Outre les 23 360 tonnes de concentrés de zinc produites, l’entreprise a également extrait 2 925 tonnes de concentrés de plomb. Les ventes d’argent ont atteint 977 453 onces, soulignant la diversité des activités de la compagnie.

Le site de Tighza, situé dans la région de Khénifra, joue un rôle crucial dans ces résultats. Considéré comme le plus important gisement filonien polymétallique du Maroc, il fournit des concentrés de plomb et de zinc argentifère de haute qualité. Ces minerais sont essentiels pour diverses industries, notamment l’automobile, l’électronique et les énergies renouvelables.

La stratégie de diversification de la CMT contribue à sa résilience face aux fluctuations du marché. Avec 34 permis d’exploitation répartis sur l’ensemble du territoire marocain, l’entreprise renforce sa présence et assure une production stable.

Au-delà de ses performances économiques, la CMT s’engage dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. En 2023, l’entreprise a mis en œuvre des initiatives visant à réduire son empreinte carbone et à gérer durablement les ressources naturelles. Cette approche s’inscrit dans une volonté plus large de respecter les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

Le soutien aux populations locales fait également partie intégrante de la stratégie de la CMT. En favorisant le développement durable et en prenant en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, l’entreprise se positionne comme un modèle dans le secteur minier marocain.