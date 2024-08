Maghreb: changement en vue pour les voyageurs de l’UE

Photo d'illustration

La Tunisie vient de revoir sa politique d’entrée sur son sol, en introduisant un changement significatif qui touchera directement les ressortissants de l’Union Européenne. À partir de janvier 2025, ces derniers devront obligatoirement présenter un passeport valide pour pouvoir entrer sur le territoire tunisien, mettant ainsi fin à une longue période durant laquelle il était possible pour eux de voyager en Tunisie avec une simple carte d’identité, à condition que ce soit dans le cadre de voyages à forfait.

Cette nouvelle réglementation marque un tournant dans la manière dont la Tunisie gère les flux de visiteurs européens. Pendant des années, le pays a permis aux citoyens de l’UE de simplifier leur entrée en se contentant d’une carte d’identité, une pratique qui facilitait grandement l’afflux de touristes, notamment ceux voyageant avec des agences organisées. Cette mesure était particulièrement populaire auprès des vacanciers cherchant une destination accessible et sans tracas administratifs.

Toutefois, cette facilité sera désormais réservée à quelques exceptions. Selon les informations rapportées par le site spécialisé Aviation Direct, les citoyens chypriotes et suisses ne seront pas soumis à cette nouvelle règle et pourront continuer à entrer en Tunisie sans passeport, un privilège qui leur permet de maintenir un accès simplifié à la destination nord-africaine.

L’introduction de cette nouvelle exigence de passeport s’inscrit dans une stratégie plus large de la Tunisie pour renforcer ses contrôles aux frontières. Ce changement pourrait être vu comme un effort du gouvernement tunisien pour mieux réguler et sécuriser les entrées sur son territoire, face à un contexte mondial où la gestion des flux migratoires devient de plus en plus complexe et sensible.

Pour les voyagistes et les touristes européens, cette évolution signifie qu’il sera désormais crucial de s’assurer que tous les documents de voyage sont en règle avant de planifier un séjour en Tunisie. Cette nouvelle règle pourrait potentiellement compliquer les préparatifs de voyage pour certains, mais elle pourrait aussi encourager une planification plus rigoureuse et une meilleure anticipation des formalités.

Pour la Tunisie, l’enjeu sera de gérer cette transition sans nuire à l’attractivité touristique du pays. Le tourisme représente une part essentielle de l’économie tunisienne, et l’imposition de nouvelles formalités pourrait avoir un impact sur le nombre de visiteurs européens, à moins que des efforts ne soient faits pour sensibiliser et informer les voyageurs de manière efficace et en temps opportun.