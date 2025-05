Maghreb: un pays ambitionne de devenir un hub économique en Afrique

Photo d'illustration

L’Algérie, véritable moteur économique de l’Afrique du Nord, ambitionne de renforcer sa place sur le continent africain. Depuis plusieurs années, le pays met en œuvre une série de réformes pour moderniser son économie et diversifier ses secteurs stratégiques. Cette dynamique vise à renforcer son rôle en tant que leader régional, notamment dans les échanges commerciaux intra-africains. Fort de ses ressources naturelles et de son positionnement géographique stratégique, l’Algérie se positionne comme un acteur clé du développement économique africain, avec des ambitions de plus en plus affirmées dans la coopération commerciale et les investissements internationaux.

Lors de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) prévue à Alger du 4 au 10 septembre 2025, l’Algérie entend capter une part significative des contrats commerciaux et d’investissements générés par cet événement. Selon Kamel Rezig, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le pays vise un objectif de 9 milliards de dollars de contrats à signer, dans le cadre des 44 milliards de dollars d’accords attendus. Ce chiffre ambitieux reflète l’engagement des autorités algériennes à renforcer la compétitivité des entreprises locales, publiques et privées, afin d’exploiter le potentiel commercial de l’Afrique.

La foire constitue une plateforme idéale pour les entreprises algériennes désireuses de s’implanter et d’étendre leur présence sur de nouveaux marchés africains. Cet événement rassemble des centaines d’investisseurs et d’entreprises de tout le continent, offrant ainsi aux entreprises algériennes une occasion unique de développer des partenariats durables et solides avec leurs voisins et d’autres partenaires africains. Pour maximiser leurs chances de succès, les autorités ont encouragé la coopération entre les entreprises publiques et privées, un modèle qui permet de renforcer les capacités d’exportation et d’investissement du pays.

La volonté de l’Algérie de devenir un véritable hub économique régional est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques, notamment en matière d’infrastructures. Le pays met l’accent sur des projets phares tels que la route transsaharienne, destinée à relier l’Algérie au Nigeria. Ce projet d’envergure vise à faciliter les échanges commerciaux entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, tout en stimulant l’intégration régionale.

Les perspectives de croissance pour le continent africain sont considérables, et l’Algérie entend jouer un rôle moteur dans cette dynamique. En améliorant son climat des affaires et en poursuivant ses réformes économiques, le pays aspire à un renforcement des échanges intra-africains et à une position de leader dans les secteurs stratégiques.