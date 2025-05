Maghreb: cette destination balnéaire séduit à petit prix

Photo : DR

Le Maroc continue d’attirer des touristes grâce à la diversité de ses paysages et de ses offres touristiques. Tanger, une de ses villes emblématiques, est désormais classée parmi les destinations balnéaires les plus abordables de la Méditerranée pour l’été 2025. Sa proximité avec l’Europe, avec seulement le détroit de Gibraltar la séparant du continent, contribue à sa popularité auprès des voyageurs à la recherche de bonnes affaires.

Dans son classement, la plateforme internationale spécialisée Travel Off Path a mis en avant Tanger aux côtés de villes comme Blanes en Espagne, Kos en Grèce et Vlorë en Albanie. Ce positionnement se justifie par la qualité de son offre touristique, notamment sa plage d’Achakar, qui figure parmi les plus prisées de la ville. À seulement 25 km du centre, cette plage attire les visiteurs grâce à ses eaux cristallines et son sable doré, parfait pour une escapade estivale. Avec des repas locaux disponibles à partir de 10 dollars et des nuitées dans des hôtels de catégorie moyenne pour environ 51 dollars, Tanger propose une alternative économique tout en offrant un cadre idyllique.

Ce qui distingue Tanger des autres destinations, c’est également son atmosphère unique. Bien que sa proximité avec le sud de l’Espagne lui confère des similitudes culturelles, la ville conserve une identité marocaine forte. Son architecture caractéristique, avec ses ruelles étroites et ses bâtiments blancs, ainsi que des monuments historiques comme la Kasbah, témoignent d’une riche histoire et d’un patrimoine préservé qui séduisent de plus en plus les touristes internationaux.