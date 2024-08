Maghreb: classement des pays selon l’importance des réserves de change

Dinar algérien (DR)

Les réserves de change, véritable baromètre de la santé économique d’un pays, représentent l’ensemble des devises étrangères et des actifs financiers détenus par les banques centrales. Ces avoirs jouent un rôle crucial dans la stabilité financière et monétaire d’une nation, permettant de réguler le taux de change, de faire face aux chocs économiques externes et de garantir le paiement des importations. Au Maghreb, la gestion de ces réserves revêt une importance particulière, reflétant les dynamiques économiques complexes de la région.

L’Algérie en tête, portée par ses hydrocarbures

L’Algérie se distingue nettement dans le paysage maghrébin avec des réserves de change s’élevant à 68,9 milliards de dollars à la fin de l’année 2023. Cette performance, marquant une augmentation de 8 milliards par rapport à l’année précédente, illustre la résilience de l’économie algérienne face aux fluctuations du marché mondial. La Banque d’Algérie souligne que ce niveau de réserves dépasse largement les recommandations minimales des standards internationaux, témoignant ainsi de la robustesse de la position extérieure du pays.

Cette accumulation de devises s’apparente à un matelas de sécurité financier, permettant à l’Algérie de naviguer avec plus de sérénité dans les eaux tumultueuses de l’économie mondiale. Elle offre au pays une marge de manœuvre appréciable pour financer ses importations et soutenir sa monnaie nationale, tout en lui conférant une certaine indépendance vis-à-vis des marchés financiers internationaux.

Le Maroc et la Libye : des stratégies divergentes

Le Maroc occupe la deuxième place du classement avec des réserves atteignant 36,6 milliards de dollars au 31 juillet 2024. Cette progression de 6,4% par rapport à l’année précédente témoigne d’une gestion prudente des finances publiques et d’une stratégie de diversification économique portant ses fruits. Le royaume chérifien a su capitaliser sur ses atouts touristiques et industriels pour consolider sa position financière, renforçant ainsi sa capacité à attirer les investissements étrangers et à financer ses projets de développement.

La Libye, malgré les défis politiques et sécuritaires auxquels elle fait face, maintient des réserves de change substantielles, estimées à 29 milliards de dollars au 1er mars 2024. Ce montant, bien qu’inférieur aux besoins de l’économie libyenne selon les autorités, représente néanmoins un coussin financier non négligeable. Il souligne la résilience du secteur pétrolier libyen, principale source de devises du pays, face aux turbulences internes.

La Tunisie : des efforts de stabilisation économique

Fermant la marche de ce classement régional, la Tunisie affiche des réserves de change de 7,8 milliards de dollars en juillet 2024. Bien que ce montant puisse paraître modeste en comparaison avec ses voisins, il traduit une amélioration notable de la situation financière du pays. L’augmentation des réserves tunisiennes, permettant de couvrir 111 jours d’importations, reflète les efforts de stabilisation économique entrepris par les autorités.

Cette progression des réserves tunisiennes peut être interprétée comme un signe encourageant pour l’économie du pays, offrant une bouffée d’oxygène dans un contexte de pressions financières persistantes. Elle pourrait contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et à faciliter l’accès de la Tunisie aux financements internationaux, éléments cruciaux pour soutenir sa croissance économique.

L’analyse comparative des réserves de change au Maghreb met en lumière les disparités économiques entre les pays de la région, tout en soulignant leurs efforts respectifs pour renforcer leur résilience financière. Ces réserves constituent un outil stratégique essentiel, permettant à chaque nation de poursuivre ses objectifs de développement tout en se prémunissant contre les aléas économiques mondiaux. Leur gestion prudente et leur augmentation progressive témoignent d’une volonté partagée de consolider les fondamentaux économiques, gage de stabilité et de prospérité pour l’ensemble du Maghreb.