Maghreb: des technologies de sécurité avancées intégrées dans un nouveau billet

Le Maroc fait un pas en avant dans l’évolution de sa monnaie avec l’introduction d’un nouveau billet de 50 dirhams, intégrant des technologies de sécurité avancées. Ce billet, qui s’inscrit dans la continuité de la modernisation des devises de la région, se distingue par l’incorporation d’éléments innovants visant à renforcer la sécurité et à prévenir les contrefaçons.

Conçu par Dar As-Sikkah, l’organisme responsable de la production de la monnaie marocaine, ce billet de 50 dirhams reflète non seulement des avancées technologiques, mais aussi un engagement envers des thématiques environnementales, symbolisées par les représentations graphiques de sites majeurs du pays. Les efforts réalisés pour la conception de ce billet sont entièrement le fruit des compétences marocaines, marquant ainsi un jalon important dans la souveraineté technologique du pays.

Parmi les caractéristiques techniques de ce billet figurent un fil de sécurité doté d’un effet de changement de couleur dynamique et une bande iridescente visible sur le verso. Ces éléments, conjugués à des motifs en relief, offrent une protection supplémentaire, notamment pour les personnes malvoyantes. Ces innovations s’inscrivent dans une stratégie plus large de renforcement de la sécurité des billets de banque, déjà mise en œuvre avec les précédents billets de 100 et 200 dirhams.

Le nouveau billet de 50 dirhams ne se contente pas d’apporter des innovations en matière de sécurité. Il incarne également une vision pour l’avenir du pays en mettant en avant des projets phares tels que la Station Solaire NOOR de Ouarzazate, les éoliennes, le barrage de Ouirgane et la station de dessalement d’eau de mer d’Agadir. Ces représentations graphiques, présentes sur le verso du billet, témoignent de l’engagement du Maroc sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à poursuivre ses efforts pour le développement durable et la protection de l’environnement.

Le recto du billet est tout aussi symbolique, avec le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Armoiries du Royaume, et des motifs architecturaux inspirés des portes marocaines, ainsi qu’une vue stylisée des cascades d’Ouzoud. Ces éléments visuels, en plus d’enrichir l’esthétique du billet, renforcent son identité culturelle et patrimoniale.