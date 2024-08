Maghreb: une révolution énergétique en cours dans ce pays

Au Maghreb, les ressources énergétiques abondantes permettent d’envisager le développement soutenu des économies locales. C’est notamment le cas au Maroc, mais aussi en Algérie ainsi qu’en Mauritanie. En effet, de nombreux projets de développement d’infrastructures ont récemment été annoncés.

Nouakchott souhaite absolument développer son secteur de l’hydrogène vert. De fait, la Mauritanie recherche des entreprises internationales susceptibles de l’accompagner afin de mener à bien leur lancement. L’objectif ? Que toute la population mauritanienne ait accès à l’électricité, d’ici à l’horizon 2030. Un projet ambitieux, mais loin d’être irréalisable, à condition d’être bien accompagné.

L’hydrogène vert, nouvelle ressource phare de la Mauritanie ?

En effet, une étude Chariot tend à démontrer que la Mauritanie dispose d’absolument tous les atouts nécessaires pour produire de l’hydrogène vert, en abondance, mais aussi à faibles coûts. Le potentiel solaire et éolien est exceptionnel et le pays dispose d’un accès direct à l’Atlantique. De quoi attirer de nombreux investisseurs internationaux, à commencer par Green Hydrogen ou encore TotalEnergies.

Les organismes internationaux étudient également avec sérieux la question de l’hydrogène vert en Mauritanie, puisque, au mois d’avril 2023, y a été organisée une grande conférence sur la question du financement de l’hydrogène vert en Afrique. Une conférence conjointement organisée par l’Alliance africaine pour l’hydrogène vert (AGHA), la Green Hydrogen Organisation (GH2) et la Banque mondiale.

De grands groupes internationaux, prêts à collaborer

Au cours de cette conférence, la Banque Mondiale a accepté d’octroyer un prêt de 86.9 millions de dollars à Nouakchott, dans le but de développer un programme en lien avec cette même ressource naturelle. L’idée ? Permettre le développement d’infrastructures répondant aux normes de sécurité internationales pour pouvoir produire de l’hydrogène vert à partir d’eau, pour ensuite l’utiliser comme source d’énergie et de carburant.

In fine, c’est tout un écosystème qui pourrait sortir de terre, avec a possibilité d’offrir l’accès à l’électricité à tous, de créer des milliers d’emplois et surtout, s’imposer comme étant l’un des leaders mondiaux en matière de production d’une énergie propre et peu impactante pour l’environnement. Un véritable levier à activer, facteur de croissance pour les années à venir.