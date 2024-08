Maghreb: des voyageurs alertent sur les arnaques courantes dans ce pays

Photo : DR

Le Maroc, une destination prisée pour ses paysages époustouflants et sa riche culture, n’échappe pas aux mésaventures que peuvent rencontrer les touristes. Parmi celles-ci, certaines arnaques semblent récurrentes, comme l’ont rapporté de nombreux voyageurs. Ces incidents, partagés sur des forums en ligne, permettent de dresser un tableau des pièges à éviter pour les futurs visiteurs du royaume.

L’une des arnaques les plus fréquemment mentionnées concerne les taxis. Plusieurs témoignages convergent vers une même réalité : des chauffeurs prétendent que leur compteur est hors service, ce qui leur permet de facturer des tarifs bien au-dessus de la normale. Des touristes expliquent avoir été contraints d’abandonner leur trajet en cours, face à l’insistance des conducteurs pour exiger des sommes disproportionnées. Certains utilisateurs de services de covoiturage, comme Uber, notent que ces plateformes ont permis de réduire ces abus, offrant une alternative plus transparente et fiable.

Une autre arnaque courante au Maroc concerne la monnaie locale, le dirham. La confusion entre les différents billets, notamment le billet de 20 dirhams, violet, et celui de 200 dirhams, bleu, est exploitée par certains pour tromper les touristes. Les serveurs ou commerçants malintentionnés profitent de la distraction de leurs clients pour leur faire croire qu’ils ont commis une erreur en leur donnant un billet de moindre valeur. Ces situations peuvent priver les touristes de sommes importantes, sans qu’ils ne s’en rendent compte immédiatement.

Face à ces risques, il est conseillé aux visiteurs d’adopter certaines précautions. Parmi elles, se familiariser avec la monnaie avant d’entamer un voyage, et privilégier les taxis dont les chauffeurs acceptent d’utiliser le compteur. L’utilisation de services de covoiturage peut également minimiser les risques d’arnaques liées aux transports.