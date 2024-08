Maghreb: extension du réseau ferroviaire de ce pays

Dodi Achmad - Unsplash

Le réseau ferroviaire marocain s’apprête à connaître une expansion majeure avec le lancement d’un projet de ligne reliant Casablanca à Béni Mellal. L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a récemment initié un appel d’offres pour les études préliminaires de ce tracé stratégique, qui passera par Oued Zem et Khouribga.

Ce projet ambitieux prévoit plusieurs chantiers d’envergure. Le doublement et la rectification du tracé entre Khouribga et Oued Zem figurent parmi les priorités. De plus, la construction d’ouvrages d’art est envisagée pour remplacer les passages à niveau existants entre Sidi el Aidi et Oued Zem. L’ONCF estime le coût de ces études préliminaires à 38 millions de dirhams, soulignant l’importance accordée à cette phase initiale.L’annonce de ce projet fait suite à une rencontre entre le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra et le directeur général de l’ONCF. Les deux parties ont mis en avant le caractère stratégique de cette nouvelle liaison ferroviaire pour le développement régional.

Les retombées économiques attendues sont considérables, avec des bénéfices directs pour les habitants de la zone concernée.Au-delà de son impact économique, cette ligne jouera un rôle clé dans le désenclavement de la région. Elle permettra de réduire significativement les temps de trajet vers les grands centres urbains comme Casablanca et Rabat, favorisant ainsi la mobilité et les échanges.Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du réseau ferroviaire marocain.

Parallèlement, l’ONCF a confié au groupement Egis, Systra et Novec l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les infrastructures de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Kenitra et Marrakech. Cette LGV, dont l’inauguration est prévue fin 2029, permettra la circulation de trains à 320 km/h sur plus de 430 kilomètres de voies nouvelles.L’ensemble de ces initiatives témoigne de la volonté du Maroc de se doter d’un réseau ferroviaire moderne et performant. Ces investissements dans les infrastructures de transport visent à stimuler le développement économique du pays et à améliorer la connectivité entre les différentes régions.

La concrétisation de ces projets ferroviaires représente un défi technique et financier pour le Maroc. Leur réussite dépendra de la capacité du pays à mobiliser les ressources nécessaires et à respecter les délais annoncés. Néanmoins, ces développements laissent entrevoir un avenir prometteur pour le transport ferroviaire marocain, avec des retombées positives attendues sur l’économie nationale et la qualité de vie des citoyens.