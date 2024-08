Maghreb : intense vague de chaleur dans plusieurs régions

Chaleur (unsplash)

Les dernières semaines ont été marquées par une vague de chaleur exceptionnelle qui a balayé la région du Maghreb. Bien que ce samedi 3 août apporte un léger répit dans certaines zones, d’autres continuent de subir des températures élevées. Cette situation météorologique contrastée met en lumière les disparités climatiques au sein du pays, avec des conséquences variées pour les populations et l’environnement.

Le nord et le centre du pays connaissent une légère baisse des températures, offrant un soulagement relatif aux habitants. Les régions côtières et les hauteurs de l’ouest bénéficient de conditions plus clémentes, avec des températures oscillant entre 31 et 36 degrés Celsius. Cette diminution, bien que modeste, est accueillie favorablement après les récentes journées caniculaires.

Cependant, la situation reste préoccupante dans le sud du pays. Les thermomètres y affichent des valeurs comprises entre 40 et 46 degrés Celsius, accompagnées de coups de sirocco. Ces conditions extrêmes persistent, mettant à rude épreuve la population locale et les infrastructures.

Le ciel se caractérise par des passages nuageux, particulièrement denses au nord et au centre. Cette couverture nuageuse pourrait apporter un peu de fraîcheur, mais elle ne suffit pas à contrebalancer complètement la chaleur ambiante.

Les conditions de vent varient selon les régions. Au nord, un vent de secteur nord souffle, tandis que le centre et le sud sont balayés par un vent de secteur est. L’intensité du vent est plus prononcée le long des côtes, où il est qualifié d’assez fort. Dans les terres, il reste faible à modéré, s’intensifiant toutefois en soirée dans le sud.

L’état de la mer reflète ces conditions météorologiques contrastées. Le littoral nord fait face à une mer agitée, voire très agitée. En revanche, la côte est connaît des conditions plus calmes, avec une mer peu agitée à agitée dans l’après-midi.