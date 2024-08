Maghreb: la plus ancienne université en activité est dans ce pays

Bibliothèque de l'Université Al Quaraouiyine. Photo DR

L’université Al Quaraouiyine de Fès, au Maroc, détient un record mondial peu connu. Certifiée par le Guinness Book des records, elle est reconnue comme le plus ancien institution universitaire encore en activité dans le monde.

Fondée en 859 sous le règne de la dynastie idrisside, cette université a traversé plus de onze siècles d’histoire. Son rayonnement intellectuel a attiré des penseurs de renom, dont certains ont marqué la philosophie arabe. Parmi eux, on compte Averroès (Ibn Rochd) et Avempace (Ibn Baja), figures emblématiques de la pensée médiévale. Ibn Khaldoun, historien et sociologue précurseur, a également foulé les sols de cette institution millénaire.

La longévité d’Al Quaraouiyine surpasse celle de ses homologues européennes. L’Université de Bologne, fondée en 1088, occupe la deuxième place dans ce classement d’ancienneté. Viennent ensuite l’Université de Paris (1160), Oxford (1167) et Cambridge (1209), toutes créées plusieurs siècles après l’établissement marocain.

Ce statut unique d’Al Quaraouiyine témoigne de la richesse du patrimoine culturel et éducatif du Maghreb. Il rappelle le rôle central joué par cette région dans la transmission et le développement des savoirs au fil des siècles.

L’université continue aujourd’hui sa mission éducative, alliant tradition et modernité. Sa présence dans le paysage académique mondial souligne la continuité remarquable de l’enseignement supérieur au Maroc, depuis l’époque médiévale jusqu’à nos jours.