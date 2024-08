Maghreb: le directeur d’une banque centrale fuit le pays

AP/Yousef Murad

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans un chaos politique et sécuritaire. Le pays est divisé entre deux autorités rivales : le gouvernement d’unité nationale reconnu par l’ONU, basé à Tripoli à l’ouest, et un gouvernement parallèle soutenu par le maréchal Khalifa Haftar à l’est. Cette fracture a engendré des affrontements armés sporadiques, une économie en berne et une instabilité chronique. Les tentatives de réconciliation nationale ont échoué à plusieurs reprises, laissant le pays dans l’impasse. La communauté internationale, malgré ses efforts diplomatiques, peine à trouver une solution durable au conflit libyen.

Une fuite qui ébranle le secteur bancaire

Al-Siddiq Al-Kabir, gouverneur de la Banque centrale libyenne (BCL), a récemment annoncé avoir quitté le pays avec son équipe, craignant pour leur sécurité. Cette décision survient après sa destitution par le Conseil présidentiel, une mesure qu’il qualifie d’illégale. Al-Kabir dénonce les pressions exercées par des groupes armés sur les employés de la BCL, allant jusqu’à l’enlèvement de leurs proches pour les contraindre à travailler.

Publicité

Ce départ précipité soulève des inquiétudes quant à la gestion des « actifs précieux » de la banque centrale. Al-Kabir, autrefois allié du Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah, s’était récemment rapproché du camp de l’est libyen, dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. Ce revirement illustre la nature changeante des alliances dans le paysage politique libyen, où les intérêts personnels priment souvent sur la stabilité nationale.

Pétrole et pouvoir : un cocktail explosif

La crise actuelle a des répercussions directes sur le secteur pétrolier, pilier de l’économie libyenne. Depuis le début des tensions, la production a chuté de plus de moitié, passant sous la barre des 600 000 barils par jour. Cette baisse drastique est le résultat de la fermeture de plusieurs champs pétroliers, principalement sous le contrôle de Khalifa Haftar.

Cette situation est comparable à un jeu d’échecs où le pétrole serait le roi à protéger. Chaque camp utilise les ressources pétrolières comme un levier de négociation, au détriment de l’économie nationale. La Libye, telle une maison dont les fondations s’effritent, voit ses revenus s’évaporer jour après jour. Cette perte financière colossale ne fait qu’exacerber les tensions entre les factions rivales, créant un cercle vicieux d’instabilité.

Un avenir incertain pour la Libye

La nomination controversée d’Abdelfattah Ghaffar comme gouverneur par intérim de la BCL soulève des questions sur l’intégrité du système financier libyen. Son passé, entaché d’allégations de corruption et de blanchiment d’argent, ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu d’une situation déjà explosive.

Publicité

L’impact de cette crise dépasse les frontières libyennes. La baisse de la production pétrolière a entraîné une hausse des prix du brut sur le marché international, démontrant l’importance stratégique de la Libye dans l’équilibre énergétique mondial. Cette situation rappelle la fragilité de l’économie mondiale face aux soubresauts politiques d’un seul pays producteur.

La fuite d’Al-Kabir et la crise qui en découle sont symptomatiques des défis plus larges auxquels la Libye est confrontée. Le pays se trouve à la croisée des chemins, tiraillé entre les ambitions personnelles de ses dirigeants et les besoins criants de sa population. Sans un effort concerté pour transcender les divisions et établir un consensus national, la Libye risque de s’enfoncer davantage dans une spirale de chaos et d’instabilité. L’avenir du pays dépendra de la capacité de ses leaders à privilégier l’intérêt national sur les querelles de pouvoir, un défi qui semble, pour l’heure, hors de portée.