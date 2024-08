Maghreb: le phénomène des hommes battus augmente dans ce pays

Photo d'illustration : DR

Au Maghreb, un phénomène étrange prend de plus en plus d’ampleur. De nombreux hommes affirment être battus par leur épouse. Une récente étude vient confirmer ces récentes observations. De quoi semer la zizanie au sein des couples, mais aussi de la société au global.

Au Maroc, les hommes victimes de violences conjugales ? En effet, de plus en plus d’hommes affirment être ciblés par des actes de sorcellerie, de chantage ou encore de coups et d’insultes. Certains ont même fait état d’humiliations publiques, voire de confiscation de revenus. Plus rarement, certains hommes ont même été interdits de voir ou revoir les membres de leurs familles.

Une étude surprenante voit le jour au Maroc

Cette étude, réalisée par un étudiant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès. Intitulée « La violence contre les hommes : Réalité des pratiques et mécanismes de lutte », cette étude met en avant les changements profonds au sein de la société marocaine, notamment en ce qui concerne les violences au sein des couples, principalement dirigées à l’encontre des hommes.

Cette étude tend à démontrer qu’à travers ces pratiques, les femmes tentent de “contrôler” l’homme à travers l’utilisation de divers stratagèmes ou éléments importants au sein de la relation, ce qui participe à créer une relation déséquilibrée. L’étude note toutefois une libération de la parole masculine sur le sujet, permettant ainsi d’avancer sur ces questions sociétales.

Les auteurs appellent à une évolution des mentalités

L’étude, enfin, pointe du doigt l’absence d’un véritable système de protection contre les violences qui sont faites aux hommes. Il en va de même pour le cadre législatif, généralement plus “favorable” aux femmes qui sont victimes de violences, que l’inverse. L’étude recommande ainsi une évolution profonde des paradigmes, de façon à créer un cadre dissuasif, que ce soit côté masculin, comme féminin.