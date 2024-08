Maghreb: les USA mènent des exercices de guerre électronique

PHOTO : ISTOCK

Les relations entre les États-Unis et les pays du Maghreb ont connu une évolution significative au cours des dernières décennies. Initialement centrées sur des intérêts économiques et énergétiques, ces relations se sont progressivement élargies pour englober des aspects sécuritaires et militaires. La lutte contre le terrorisme et l’instabilité régionale a conduit à un renforcement de la coopération militaire, notamment avec le Maroc et la Tunisie. Les États-Unis ont multiplié les programmes d’assistance et de formation, tout en développant des partenariats stratégiques. Cette approche traduit la volonté américaine de consolider son influence dans la région, face à la présence croissante d’autres acteurs internationaux. Les exercices militaires conjoints, devenus réguliers, témoignent de cette dynamique de rapprochement et de la volonté de Washington de maintenir une présence active dans cette zone géostratégique.

Une nouvelle ère de coopération militaire high-tech

Dans ce contexte de relations approfondies, les États-Unis et le Maroc lancent une série d’exercices militaires d’un nouveau genre. Baptisées « Arcane Thunder 24« , ces manœuvres se concentrent sur un domaine de pointe : la guerre électromagnétique. Ce type de conflit, encore méconnu du grand public, prend une importance croissante dans les stratégies militaires modernes. Il s’agit d’utiliser le spectre électromagnétique pour perturber, neutraliser ou leurrer les systèmes électroniques adverses, sans recourir à des armes conventionnelles.

Ces exercices, qui se déroulent simultanément en Allemagne et au Maroc, mobilisent environ 300 soldats américains et leurs homologues de quatre pays partenaires. L’objectif est de synchroniser l’utilisation d’effets non létaux dans un environnement multi-domaines, couvrant la terre, la mer, l’air, le cyberespace et même l’espace. Cette approche globale vise à garantir un avantage décisif face à d’éventuels adversaires, en exploitant les dimensions humaines, physiques et informationnelles du champ de bataille moderne.

Une révolution silencieuse dans l’art de la guerre

La guerre électromagnétique représente une véritable révolution dans l’art du combat. Contrairement aux cyberattaques qui ciblent les systèmes informatiques, elle vise à couper l’accès au spectre électromagnétique lui-même. C’est comme si, au lieu de pirater un téléphone, on empêchait tous les signaux d’y parvenir, le rendant ainsi totalement inopérant. Cette approche offre des possibilités tactiques inédites, permettant de neutraliser des systèmes de défense sophistiqués sans tirer un seul projectile.

Les implications de cette évolution sont considérables. Dans un monde où les armées dépendent de plus en plus de technologies avancées, la capacité à perturber les communications et les systèmes de guidage de l’adversaire peut s’avérer décisive. C’est pourquoi les États-Unis, conscients de ces enjeux, cherchent à développer ces compétences en collaboration avec leurs alliés, dont le Maroc.

Vers une nouvelle géopolitique du Maghreb ?

La tenue de ces exercices au Maroc n’est pas anodine. Elle souligne l’importance stratégique croissante du royaume chérifien dans la politique américaine au Maghreb. En choisissant le Maroc comme partenaire privilégié pour ces manœuvres de haute technologie, Washington envoie un signal fort sur la nature de ses alliances dans la région.

Cette coopération militaire renforcée pourrait avoir des répercussions sur l’équilibre géopolitique du Maghreb. Elle pourrait inciter d’autres pays de la région à chercher des partenariats similaires, ou au contraire à se rapprocher d’autres puissances pour contrebalancer l’influence américaine. Dans tous les cas, ces développements illustrent la complexité croissante des enjeux sécuritaires dans la région, où les menaces conventionnelles côtoient désormais des risques plus diffus et technologiques.

Situé au carrefour de la Méditerranée, de l’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, le Maghreb occupe une position géostratégique cruciale. Sa stabilité et sa sécurité revêtent donc une importance capitale pour l’ensemble de ces régions. Les exercices « Arcane Thunder 24″ ne sont qu’un exemple de la manière dont les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec des partenaires clés dans cette région stratégique. À l’avenir, il sera intéressant d’observer comment cette coopération évoluera et quelles en seront les implications pour l’ensemble du Maghreb et au-delà.