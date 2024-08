Maghreb : l’euro baisse face à cette monnaie

Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Le marché des devises au Maghreb reflète les subtiles dynamiques économiques de la région. Récemment, une évolution notable a attiré l’attention des observateurs : l’euro connaît une légère baisse face au dinar algérien sur le marché parallèle.

Un recul modéré de la monnaie européenne

Sur le marché informel des devises, l’euro a enregistré une baisse modeste par rapport au dinar algérien. Un billet de 100 euros s’échange désormais contre 24 050 dinars algériens à l’achat, tandis que les cambistes l’achètent pour 23 850 dinars. Ces chiffres marquent une légère diminution comparée aux jours précédents, où le taux était de 24 100 dinars pour 100 euros à l’achat.

Publicité

Les facteurs derrière cette fluctuation

Cette évolution du marché s’explique par un léger déséquilibre entre l’offre et la demande d’euros. Actuellement, l’offre de la monnaie européenne dépasse quelque peu la demande, ce qui exerce une pression à la baisse sur son cours. Ce phénomène, bien que notable, reste dans les limites des fluctuations habituelles du marché des changes.

Perspectives à court terme

Les acteurs du marché parallèle des devises adoptent une attitude prudente face à cette baisse. Les cambistes, attentifs à ces variations, ajustent leurs stratégies en conséquence. Cette prudence pourrait maintenir la tendance actuelle dans les jours à venir, sans pour autant provoquer de changements drastiques.

Le retour prochain des voyages d’omra pourrait influencer le marché des devises. Cette reprise des pèlerinages, prévue pour le mois prochain, pourrait stimuler la demande en devises étrangères. Cependant, l’impact réel de cet événement sur les taux de change reste à observer, car il dépendra de l’ampleur effective de cette demande.

Ces mouvements sur le marché des changes illustrent la nature dynamique de l’économie maghrébine. Ils reflètent l’interaction complexe entre les facteurs locaux et les tendances économiques plus larges, soulignant l’importance d’une analyse nuancée des fluctuations monétaires dans la région.