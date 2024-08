Maghreb : tendance baissière des prix des prix vers la France depuis ce pays

Le secteur aérien français connaît une évolution notable des tarifs, particulièrement sur les liaisons avec le Maroc. L’Indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP), publié par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), révèle une tendance à la baisse des prix des billets d’avion en juillet 2024.

Cette diminution tarifaire s’inscrit dans un contexte plus large de modération des prix sur l’ensemble du réseau aérien français. Pour la première fois depuis 2022, les tarifs toutes destinations confondues enregistrent une baisse de 1,5% sur le faisceau intérieur. Les vols au départ de la métropole affichent quant à eux une réduction plus marquée de 5,5%.

Publicité

La tendance baissière se manifeste de manière plus prononcée sur le réseau international. Les liaisons moyen-courriers connaissent une diminution de 6,9% des tarifs, tandis que les vols long-courriers voient leurs prix reculer de 6,2%. Cette évolution est particulièrement notable sur les destinations de l’Espace Économique Européen, avec une chute des prix atteignant 10,3%.

Les compagnies à bas coûts jouent un rôle moteur dans cette dynamique de baisse tarifaire, notamment sur les liaisons moyen-courriers. Leur influence se fait sentir non seulement vers l’Europe, mais également vers l’Afrique du Nord et le Levant, où les prix reculent de 1,6%.

Le marché long-courrier n’est pas en reste, avec des baisses significatives observées sur plusieurs destinations. L’Asie-Pacifique se démarque par une réduction de 12,3% des tarifs, suivie du Moyen-Orient (-8,4%), de l’Afrique (-7%) et de l’Amérique Latine (-5,2%). Ces diminutions concernent principalement la classe économique, soulignant une stratégie des compagnies aériennes visant à stimuler la demande sur ce segment.

Il est intéressant de noter que malgré ces variations mensuelles, le bilan cumulé sur les sept premiers mois de l’année 2024 reste stable, avec une évolution globale des prix nulle (0%). Cette situation suggère que les fluctuations observées s’inscrivent dans un contexte de rééquilibrage du marché après plusieurs années de perturbations.

Publicité

Les départements d’outre-mer bénéficient également de cette tendance, avec une baisse encore plus prononcée de 7,4% des tarifs au départ de ces territoires. Cette évolution pourrait favoriser une meilleure connectivité entre ces régions et la métropole.

La baisse des prix sur l’axe France-Maroc s’inscrit donc dans un mouvement plus large de modération tarifaire. Cette dynamique, si elle se poursuit, pourrait avoir des répercussions positives sur le tourisme et les échanges économiques entre les deux pays, tout en rendant les voyages plus accessibles pour un plus grand nombre de passagers.