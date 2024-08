Maghreb: un nouveau réseau de bus débarque dans cette capitale

L'intérieur d'un bus (ph. d'illustration)

Rabat se prépare à accueillir un réseau de bus à haut niveau de service (BHNS), dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer l’offre de transports en commun avant deux grands événements sportifs : la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) et le Mondial 2030. La mise en place de ce réseau, considéré comme un élément crucial pour l’amélioration de la mobilité urbaine, est supervisée par la société de développement local (SDL) Rabat Région Mobilité.

La planification de ce projet a déjà franchi une étape importante, avec l’appel d’offres récemment lancé pour entamer les études d’avant-projet nécessaires. Ces études viendront compléter les analyses déjà effectuées l’année dernière sur plusieurs tronçons stratégiques de l’agglomération. L’objectif est de créer un réseau de bus couvrant 45 kilomètres, incluant des zones clés comme le tronçon Madinat Al Irfane-Hay Riad Centre et la ville de Témara. Ces axes seront connectés aux réseaux existants, notamment le tramway, pour assurer une meilleure desserte des quartiers denses et des zones économiques importantes.

L’une des principales innovations de ce projet réside dans la flexibilité du BHNS, qui est conçu pour évoluer en tramway en cas de saturation du réseau, offrant ainsi une réponse adaptée à la demande croissante de transport. En effet, d’ici 2030, l’agglomération de Rabat devrait connaître une explosion du nombre de déplacements quotidiens, atteignant plus de 7,5 millions pour une population estimée à 2,75 millions d’habitants.

Ce réseau de bus, qui s’inspire du modèle de transport en commun en site propre (TCSP), vise non seulement à répondre aux besoins actuels mais aussi à anticiper les défis futurs de la mobilité urbaine. L’extension de la ligne L2 vers Madinat Al Irfane et Sala Al Jadida-Technopolis, ainsi que la desserte de quartiers comme Youssoufia, Takkaddoum, Hay Nahda et Hay Essalam, illustrent l’ambition du projet de créer un maillage structurant pour les déplacements dans l’agglomération.