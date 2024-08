Visas au Maghreb: pourquoi la colère monte

Visa Schengen

Au Maghreb, les difficultés pour obtenir un visa Schengen commencent à agacer les principaux concernés. Si les lois, les délais d’attente et les galères administratives sont monnaie courante, c’est toutefois pour un autre sujet que plusieurs dizaines de personnes ont décidé de manifester.

Au Maroc, des dizaines de demandeurs de visa Schengen se sont effectivement réunis devant le consulat d’Espagne, à Casablanca. La raison ? Ces derniers protestaient notamment contre le développement des intermédiaires illégaux, pour obtenir des rendez-vous au sein des ambassades, en vue d’obtenir le visa. Un phénomène en pleine expansion, parfaitement illégal.

Publicité

Des intermédiaires qui sur-facturent

Ces intermédiaires facturent 300 à 1.000 dirhams pour prendre des rendez-vous aux personnes qui souhaitent obtenir des visas de tourisme. Les frais peuvent exploser à 30.000 dirhams pour les personnes qui souhaitent demander des visas de regroupement familial. Des sommes largement excessives qui, bien souvent, ne peuvent être réunies par les principaux concernés.

Ces derniers disposent en fait d’une véritable mainmise sur le système de rendez-vous et peuvent ainsi se permettre de facturer des montants exorbitants à tous celles et ceux qui souhaitent voyager hors des frontières marocaines. Les personnes en situation de précarité sont les plus concernées. Étudiants ou jeunes titulaires de contrats de travail rencontrent de terribles difficultés.

Ras-le-bol chez les demandeurs

Un phénomène qui agace donc. Les demandeurs de visa espèrent ainsi interpeller le gouvernement de façon à ce que des décisions soient rapidement prises et des mesures annoncées pour permettre aux voyageurs de pouvoir librement effectuer leur demande et obtenir les visas les mieux adaptés pour voyager, travailler ou revoir leurs proches en Europe.