Maroc: un chroniqueur algérien viré après des « commentaires inacceptables »

Une vive controverse a éclaté suite aux déclarations de Mehdi Ghezzar, chroniqueur de l’émission « Les Grandes Gueules » sur RMC, lors de son intervention sur la chaîne algérienne AL24. Ses commentaires virulents à l’égard du Maroc ont provoqué une onde de choc, suscitant de nombreuses réactions indignées en France.

Au cours de cette émission, Ghezzar s’est lancé dans une diatribe contre le royaume chérifien, employant des termes particulièrement offensants. Il a notamment qualifié le Maroc d’ »État voyou » et de « voyoucratie diplomatique« , remettant en question la légitimité de son appareil diplomatique. Ses propos se sont étendus à divers aspects de la politique et de la société marocaines, allant jusqu’à remettre en cause le caractère musulman du pays.

Le chroniqueur a également abordé la situation à Gaza, accusant le Maroc d’avoir instauré des mesures restrictives concernant les manifestations pro-palestiniennes et la couverture médiatique du conflit. Il a pointé du doigt André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, comme instigateur présumé de ces décisions.

Les accusations de Ghezzar ont pris une tournure encore plus grave lorsqu’il a dépeint le Maroc comme un havre pour diverses activités illégales, allant du trafic de drogue à l’exploitation d’enfants. Ces allégations, formulées sans nuance ni preuve, ont contribué à alimenter la polémique.

Vives réactions en France

La réaction en France a été immédiate et forte. Éric Ciotti, président des Républicains, a exprimé son soutien à André Azoulay et dénoncé les propos de Ghezzar comme antisémites et inacceptables. Il a appelé RMC à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du chroniqueur.

D’autres personnalités politiques ont également réagi, comme Xavier Golczyk, adjoint au maire du 19e arrondissement de Paris, qui a critiqué l’approche de Ghezzar consistant à catégoriser les pays selon leur degré de conformité à l’islam.

RMC l’exclut …

La direction de RMC a pris une décision ferme concernant Mehdi Ghezzar, chroniqueur de l’émission « Les Grandes Gueules ». Suite à des propos jugés inacceptables tenus sur une chaîne étrangère, l’entrepreneur a été exclu de l’émission, comme l’a annoncé le présentateur Alain Marschall ce mercredi.

L’incident qui a conduit à cette décision s’est produit dimanche sur la chaîne algérienne AL24 News. Ghezzar y a tenu des propos particulièrement virulents à l’encontre du Maroc, dans un contexte déjà tendu entre les deux pays du Maghreb autour de la question du Sahara occidental.

Sur l’antenne de RMC, Marschall a clairement exprimé la position de la chaîne : « RMC et les animateurs des ‘Grandes Gueules’ se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. » Il a souligné que de telles déclarations ne correspondaient pas aux valeurs défendues par la station et l’émission.