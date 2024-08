Niger : la dernière base américaine a été fermée

Le Sahel, cette vaste région africaine aux défis multiples, voit une fois de plus sa carte géopolitique se redessiner. Le Niger, pays enclavé au cœur de cette zone, a récemment été le théâtre d’un bouleversement majeur dans ses relations avec les puissances occidentales. Après le départ forcé des forces françaises en 2023, c’est au tour des États-Unis de plier bagage, marquant ainsi la fin d’une ère de coopération militaire avec l‘Occident.

La fin d’une présence militaire occidentale

Le retrait américain du Niger s’inscrit dans une dynamique plus large de remise en question de la présence militaire étrangère dans la région. En 2022, les autorités maliennes avaient déjà exigé le départ des troupes françaises, accusées d’inefficacité dans la lutte contre le terrorisme. Le Niger, longtemps considéré comme un allié stable dans la région, a suivi une trajectoire similaire après le coup d’État de juillet 2023. Les nouvelles autorités, portées par un sentiment anti-occidental grandissant, ont rapidement exprimé leur volonté de voir partir les contingents étrangers.

Un départ anticipé et coordonné

La fermeture de la base aérienne 201 à Agadez, annoncée par le commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom), marque la fin d’une présence militaire américaine significative au Niger. Ce départ, initialement prévu pour mi-septembre, a été accéléré, témoignant de la volonté de Washington de respecter les exigences du nouveau régime nigérien. La base d’Agadez, véritable joyau technologique dans le désert, servait de hub pour les opérations de surveillance et de lutte contre le terrorisme dans la région.

Le retrait américain s’est déroulé en deux temps. D’abord, le départ de près de 800 soldats de la base de Niamey en juillet, suivi de l’évacuation des 200 derniers éléments stationnés à Agadez. Ce processus minutieux illustre la complexité logistique et diplomatique d’un tel retrait, comparable à un jeu d’échecs où chaque mouvement est calculé pour minimiser les risques et maintenir une forme de dialogue.

Vers un nouveau paradigme sécuritaire au Sahel ?

Pour le Niger, le défi sera de développer une stratégie de sécurité nationale autonome, tout en maintenant une coopération régionale efficace. Les autorités nigériennes devront prouver leur capacité à assurer la sécurité du pays sans le soutien logistique et technologique occidental. Cette transition pourrait être l’occasion de repenser l’approche sécuritaire dans la région, en mettant l’accent sur le développement économique et social comme rempart contre l’extrémisme.

Le retrait américain du Niger marque ainsi la fin d’un chapitre dans l’histoire des relations entre l’Occident et le Sahel. Il ouvre la voie à une reconfiguration des alliances et des stratégies de sécurité dans une région aux enjeux cruciaux. L’avenir dira si cette nouvelle donne permettra au Niger et à ses voisins de trouver des solutions durables aux défis auxquels ils font face, dans un monde où les équilibres géopolitiques sont en constante évolution.