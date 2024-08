« Nous avons contenu la situation » Le Burkina dit avoir déjoué un coup d’État

(Présidence du Faso)

Ce mardi 6 août, au cours d’une cérémonie solennelle tenue à la présidence, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a confirmé les rumeurs concernant des tentatives de déstabilisation du pays. Dans une déclaration ferme, le Capitaine Traoré a révélé que plusieurs individus avaient été arrêtés dans le cadre de cette affaire, soulignant l’importance de la situation pour la stabilité nationale.

Le président Traoré, qui a pris les rênes du Burkina Faso dans un contexte de turbulences politiques, a profité de l’occasion pour adresser un avertissement clair aux auteurs et commanditaires des projets visant à troubler l’ordre public.

« Nous avons suivi de près le déroulement de leur plan, et l’assaut final aurait impliqué le recrutement d’agents au sein de nos propres rangs. Nous avons réussi à contenir la situation. Nous maîtrisons la situation. Nous n’allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l’intérêt supérieur du Burkina Faso, » a-t-il déclaré avec détermination.

Cette déclaration intervient dans un contexte de préoccupations sécuritaires au Burkina Faso. Les premières autorités sont déterminées à maintenir la stabilité et à protéger le pays contre toute forme de menace interne qui pourrait compromettre la paix et la sécurité des citoyens.

Le président Traoré a affirmé que son gouvernement est prêt à recourir à toutes les ressources nécessaires pour contrer ces menaces et garantir la sécurité nationale. Il ressort que parmi les personnes arrêtées, figurent des membres des forces de défense et de sécurité burkinabè en complicité avec des terroristes et des officiers « manipulant la situation depuis l’extérieur ».