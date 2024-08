Nucléaire en Afrique : ce pays va avoir des centrales américaines

Le Rwanda franchit une nouvelle étape dans sa stratégie énergétique en signant un protocole d’accord avec l’entreprise américaine Nano Nuclear Energy pour la construction de petits réacteurs nucléaires (SMR). Cette annonce, faite par le Rwanda Atomic Energy Board (RAEB), marque une avancée significative dans les ambitions du pays en matière de diversification énergétique et de développement durable.

Les petits réacteurs nucléaires, ou SMR, se distinguent des centrales nucléaires conventionnelles par leur taille plus réduite et leur construction simplifiée. Contrairement aux réacteurs traditionnels, les SMR sont fabriqués en série en usine puis transportés sur le site d’exploitation, ce qui réduit considérablement les coûts et les délais de construction. Selon le Rwanda Atomic Energy Board, ce protocole d’accord vise à initier une coopération entre le Rwanda et Nano Nuclear Energy pour faciliter l’introduction de ces technologies innovantes dans le pays.

Publicité

James Walker, PDG de Nano Nuclear Energy, a annoncé que la construction d’un réacteur test pourrait commencer dans les prochaines années. Ce projet pilote permettra au Rwanda de tester et d’adapter les technologies SMR à ses besoins énergétiques spécifiques. Fidele Ndahayo, directeur de la RAEB, a exprimé son enthousiasme pour cet accord, soulignant que les technologies SMR sont en pleine phase de développement et que le Rwanda souhaite jouer un rôle actif dans ce processus. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de diversification des sources d’énergie pour soutenir le développement économique du pays et répondre aux besoins croissants en électricité.

Le pays aux mille collines n’est pas étranger aux initiatives nucléaires. En 2019, le pays a signé un accord avec l’Agence fédérale russe de l’énergie atomique, Rosatom, pour la construction de centrales nucléaires. Cet accord avait suscité des préoccupations en raison de questions liées à la sécurité. Cependant, la récente collaboration avec Nano Nuclear Energy reflète une stratégie de diversification des partenariats pour exploiter l’énergie nucléaire de manière sécurisée et innovante.

Le choix du Rwanda de s’engager avec plusieurs partenaires pour développer des solutions énergétiques nucléaires démontre son engagement envers une transition énergétique durable et ses efforts pour sécuriser des sources d’énergie fiables et modernes. Le projet SMR pourrait offrir une solution pragmatique aux défis énergétiques du pays, tout en renforçant sa position sur la scène internationale en tant qu’acteur de premier plan dans le domaine des technologies nucléaires.