Or : l’once franchit un nouveau seuil historique

Le marché de l’or connaît une nouvelle phase d’effervescence. Le métal précieux a atteint un sommet sans précédent, franchissant la barre symbolique des 2500 dollars l’once ce vendredi. Cette hausse spectaculaire de 1,24% a propulsé le cours à 2487,50 dollars vers 16h00, après avoir touché un pic à 2500,16 dollars.

Ce bond s’explique par une conjonction de facteurs économiques et géopolitiques. Les données décevantes sur la construction de logements aux États-Unis en juillet ont ravivé les craintes d’une récession de la première économie mondiale. Cette perspective a renforcé les anticipations de baisses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed), une mesure susceptible de soutenir l’activité économique.

Fawad Razaqzada, analyste chez City Index, souligne que « la forte baisse des rendements obligataires » et l’affaiblissement du dollar profitent aux actifs à rendement faible ou nul, comme l’or. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où les investisseurs recherchent des valeurs refuges face aux incertitudes économiques.

Par ailleurs, les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient contribuent à soutenir la demande pour le métal jaune. Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank, rappelle que l’or reste « demandé en tant que valeur refuge dans un contexte géopolitique tendu« . Les efforts diplomatiques s’intensifient pour obtenir une trêve dans la bande de Gaza et éviter une escalade régionale, avec des négociations prévues à Doha et des discussions impliquant des ministres français et britannique en Israël.

La situation reste volatile, notamment après l’assassinat du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran, imputé à Israël, et celui de Fouad Chokr, chef militaire du Hezbollah libanais, près de Beyrouth. Ces événements ont accru les risques d’une escalade militaire dans la région, alimentant l’attrait pour les valeurs refuges comme l’or.

L’attaque meurtrière perpétrée par des colons juifs dans un village de Cisjordanie occupée a également provoqué un tollé, y compris en Israël, ajoutant une couche supplémentaire de tension à un contexte déjà explosif.