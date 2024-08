Pétrole en Afrique : ce pays adopte un plan pour accroître ses revenus

En tant que l’un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, le Nigeria cherche à redynamiser son secteur des hydrocarbures en mettant en œuvre des stratégies novatrices pour maximiser la rentabilité de sa production. Deux ans après la transformation de la compagnie nationale pétrolière, la NNPC Ltd, en société par actions, les performances de l’entreprise suscitent à la fois espoir et questionnement.

Ce mercredi 28 août, le directeur financier de la NNPC Ltd, Umar Ajiya, a annoncé que l’entreprise envisageait de céder certaines de ses participations dans le secteur pétrogazier. Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité de la compagnie, qui joue un rôle central dans l’économie nigériane.

Depuis sa restructuration, la NNPC Ltd a enregistré des résultats contrastés. Bien que la société ait réussi à augmenter ses ventes de brut de manière significative, atteignant 14 000 milliards de nairas soit environ 8,8 milliards de dollars en 2023, ces chiffres, qui représentent une hausse de 300 % par rapport aux 3 500 milliards de nairas (2,2 milliards de dollars) de l’année précédente, masquent des défis persistants. Les performances financières de la NNPC Ltd sont souvent influencées par la volatilité du marché mondial du pétrole, ainsi que par des problématiques internes liées à la gestion et à l’efficacité des opérations.

Cette nouvelle stratégie de cession partielle s’inscrit dans une approche plus large visant à rationaliser les opérations et à attirer davantage d’investissements privés dans un secteur historiquement dominé par l’État. En ouvrant ses participations à des investisseurs stratégiques, la NNPC Ltd espère non seulement optimiser ses performances, mais aussi favoriser une meilleure gouvernance et une transparence accrue, des éléments essentiels pour attirer des capitaux internationaux.

En parallèle, les autorités nigérianes restent déterminées à renforcer le rôle du pétrole dans la relance économique du pays, tout en diversifiant progressivement l’économie pour réduire sa dépendance vis-à-vis de cette ressource. Les ambitions de la NNPC Ltd témoignent de la volonté du Nigeria de consolider sa position de leader sur le marché africain du pétrole tout en se préparant aux défis futurs, notamment ceux liés à la transition énergétique mondiale.