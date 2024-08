Pétrole en Afrique : ce pays lorgne le 5ᵉ rang continental

Photo : Reuters

La Namibie est en train de se transformer en un futur acteur majeur de l’industrie pétrolière africaine grâce à la multiplication des découvertes de gisements de pétrole au cours des deux dernières années. Des compagnies pétrolières mondiales telles que Shell, TotalEnergies, et Galp ont réalisé des découvertes significatives dans les eaux territoriales namibiennes, estimées à environ 11 milliards de barils. Ces découvertes, situées dans les champs Graff, Venus, et Mopane, offrent à la Namibie une opportunité unique de se positionner parmi les grands producteurs d’hydrocarbures du continent.

Lors d’une conférence sur l’énergie tenue ce 26 août, Ebson Uanguta, le directeur général par intérim de la National Petroleum Corporation of Namibia (NAMCOR), a dévoilé les ambitions du pays. Il a annoncé que la Namibie se fixe pour objectif de produire plus de 500 000 barils équivalents pétrole par jour d’ici 2030, ce qui la placerait au cinquième rang des producteurs africains de pétrole, devant des pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville, et l’Égypte.

Cet objectif ambitieux n’est pas uniquement symbolique. Il reflète la volonté du pays d’Afrique australe de diversifier son économie et de s’affirmer sur la scène internationale. Le pays, qui figurait encore récemment parmi les nations africaines espérant exploiter leurs ressources pétrolières, semble désormais prêt à rivaliser avec les grands producteurs du continent. Les autorités namibiennes, soutenues par les investisseurs étrangers, se concentrent sur la monétisation de ces ressources pour 2030, une étape cruciale pour la croissance économique du pays.

La Namibie envisage également de développer ses infrastructures pétrolières pour soutenir cette croissance. Des projets de construction de nouvelles raffineries, d’installations de stockage, et de pipelines sont en cours de discussion. Ces infrastructures permettront non seulement de répondre à la demande croissante en énergie, mais aussi de sécuriser les exportations de pétrole vers les marchés internationaux.

Les partenariats internationaux jouent un rôle clé dans cette transformation. La Namibie a su attirer l’attention des géants pétroliers mondiaux, qui voient en ce pays un terrain fertile pour l’exploitation de nouvelles ressources. La collaboration avec des entreprises telles que Shell et TotalEnergies ne se limite pas aux simples explorations. Elle inclut également des engagements pour le développement durable et la formation des talents locaux dans l’industrie pétrolière.

Cette montée en puissance de la Namibie dans le secteur des hydrocarbures s’accompagne de défis. Le pays doit naviguer dans un environnement géopolitique complexe, où les intérêts des grandes puissances et la concurrence avec d’autres producteurs africains pourraient influencer ses ambitions. De plus, la transition énergétique mondiale et les pressions pour réduire les émissions de carbone imposent à la Namibie de trouver un équilibre entre l’exploitation de ses ressources pétrolières et la protection de son environnement.