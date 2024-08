Pour protéger Israël, les USA sortent l’artillerie lourde

(Photo MIKE BLAKE, REUTERS)

Au Moyen-Orient, les tensions sont des plus vives ! En effet, jamais le risque de guerre entre Israël, d’un côté, et l’Iran ainsi que le Liban de l’autre, n’ont été aussi prononcées. De fait, le gouvernement américain a décidé de sortir l’artillerie lourde pour protéger ses alliés dans la région.

En quelques jours, le Hamas a perdu Ismaël Haniyeh, son chef politique, ainsi que Mohammed Deif, le responsable de sa branche militaire. Une série d’opérations, dont une (celle ayant mené à la mort d’Haniyeh) ayant eu lieu sur le sol iranien et imputée à Israël. Depuis, nous assistons à une rhétorique qui laisse craindre l’éclatement d’une nouvelle guerre dans la région.

Crainte d’une guerre totale dans la région

Face aux risques d’embrasement dans la région, les USA, par la voix de Lloyd Austin, ont annoncé le renforcement de leur dispositif militaire au Moyen-Orient. L’objectif ? Soutenir coûte que coûte Israël, dans le cas où l’Iran ou le Hezbollah libanais viendraient à lancer une offensive de grande ampleur. Pour l’occasion, le déploiement de nombreux croiseurs et destroyers supplémentaires dans la région a été annoncé.

Un navire d’assaut, l’USS Wasp se trouve déjà sur place, tandis que deux autres forces navales, l’USS New York et l’USS Oak Hill ont récemment été déployées sur place. À cela, s’ajouteront des avions de supériorité aérienne, comme les FA-22 Raptor. La flotte américaine sera aussi composée de 15E Strike Eagle, de F-16 et de A-10 Thunderbolt. Difficile donc, de faire plus complet.

Les USA, prêts à défendre Israël

Ces avions et ces navires permettront de mener des opérations défensives uniquement, dans le cas où Israël se ferait attaquer. Cet arsenal militaire pourrait aussi être déployé si jamais des opérations de sauvetage ou d’évacuation doivent être organisées dans des délais relativement courts. Une manière pour Washington de montrer les muscles et tempérer les ardeurs iraniennes.