Présence de l’opposition béninoise au défilé : Des signes d’un dialogue politique imminent ?

Le dialogue politique tant souhaité par le parti Les Démocrates serait-il sur le point d’avoir lieu ? Pour l’heure, il serait difficile de prédire ce que réserve les acteurs politiques aux Béninois. Mais tout porte à croire que, certains éléments se rassemblent pour que ce dialogue puisse arriver.

Le premier signal est la présence d’une délégation de ce principal parti d’opposition au défilé militaire marquant le 64ème anniversaire de la fête nationale du Bénin. Comme annoncé quelques heures plus tôt par le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates, Guy Mitokpè, les honorables Eric Houndété et Nourénou Atchadé ont été présents aux côtés des députés de la mouvance et assis dans la tribune officielle.

Dans un long texte publié par Guy Dossou Mitokpè, il justifiait pourquoi sa formation politique devrait se rendre au défilé. « Le Parti Les Démocrates, convaincu de l’utilité de ce dialogue national, a décidé en toute responsabilité et dans un esprit républicain de répondre favorablement à l’invitation du Président Patrice Talon au défilé du 1er Août marquant les festivités de notre 64ème année d’indépendance», avait laissé lire le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates dans son message. Ce fut également l’occasion pour lui de faire remarquer que la formation politique dont il assure la communication ferait tous les efforts nécessaires pour arriver à un dialogue national.

« Aucun sacrifice ne sera de trop pour faciliter le dégel et créer les conditions d’un dialogue politique national que toutes les couches sociales, des confessions religieuses aux partis politiques en passant par la société civile, appellent de tous leurs vœux », a-t-il poursuivi sans manquer de dresser une longue liste des faits qu’il reproche au gouvernement Patrice Talon. Toujours est-il que la présence de l’opposition aux cérémonies officielles marquant le 64ème anniversaire d’accession du Bénin à son indépendance donne une bonne image politique du pays.

Dans un contexte où le pays est confronté à une crise réelle de confiance avec ses voisins immédiats que sont le Burkina et le Niger, une autre guerre interne ne serait pas la bienvenue. L’implication personnelle des anciens présidents Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo dans le dégel de la crise qui oppose le Bénin au Niger est également un autre signe que la tension politique pourrait descendre dans les prochains mois.

Au cours de ces dernières semaines, plusieurs contacts ont eu lieu entre l’actuel locataire de la Marina et les deux anciens présidents. Pour qui connait les relations entre ces trois personnages de la vie politique du Bénin, il s’agit déjà d’un signal fort qui pourrait permettre de rêver d’un apaisement. Rappelons tout de même que, l’opposition réclame en grande partie la libération de certains détenus qu’elle qualifie de politiques. Il s’agit de Frédéric Joël Aïvo et de Reckya Madougou. L’opposition réclame également le retour des exilés politiques tels que Sébastien Germain Ajavon. Patrice Talon arrivera-t-il à satisfaire aux exigences de ses adversaires politique en cas de dialogue ? Pour l’heure, on constate juste une petite accalmie sur la scène politique béninoise.