Psquare: la tension monte une nouvelle fois entre les frères jumeaux

peter (à gauche) et Paul Okoye (Photo DR)

Le duo Psquare, composé des frères jumeaux Peter et Paul Okoye, a marqué de son empreinte indélébile l’industrie musicale africaine. Pionniers de l’afrobeats moderne, ils ont propulsé ce genre sur la scène internationale, enchaînant les tubes et les prestations mémorables. Leur fusion unique de rythmes africains, de R&B et de pop a séduit des millions de fans à travers le continent et au-delà. Psquare a non seulement façonné le paysage musical contemporain, mais a également ouvert la voie à de nombreux artistes qui leur ont emboîté le pas. Cependant, malgré leur succès retentissant, le groupe n’a cessé d’être secoué par des conflits internes, menaçant à plusieurs reprises leur unité et leur héritage musical.

Une discorde aux multiples facettes

La récente prise de parole de Peter Okoye sur les réseaux sociaux a jeté une nouvelle lumière sur les dissensions qui minent le duo. Dans un long message adressé à son frère Paul, Peter exprime sa frustration face aux déclarations répétées de ce dernier dans les médias. Il reproche à Paul de s’attribuer le mérite de la quasi-totalité de leur répertoire, minimisant ainsi sa propre contribution artistique. Cette querelle autour de la paternité des chansons révèle une faille profonde dans leur relation, où la reconnaissance mutuelle semble avoir cédé la place à une compétition fratricide.

Publicité

Peter pointe du doigt l’attitude égocentrique de son frère, qui utiliserait systématiquement le « je » plutôt que le « nous » lors des interviews, comme si Psquare n’était qu’un one-man-show. Cette appropriation exclusive du succès du groupe par Paul est vécue par Peter comme une trahison de leur histoire commune et de l’essence même de leur collaboration. La tension est palpable lorsque Peter énumère les nombreux tubes qu’il aurait composés, contestant ainsi la version de Paul qui revendique 99% de leur répertoire.

Au-delà de la création musicale, le conflit s’étend à la sphère personnelle. Peter accuse son frère de manquer de respect envers sa femme et sa famille, révélant ainsi que les désaccords professionnels ont gangrené leurs relations familiales. Il évoque également une alliance entre Paul et leur frère Jude, qui aurait cherché à l’oppresser, ajoutant une dimension supplémentaire à ce conflit familial complexe.

L’unité, clé du succès perdu

Dans son plaidoyer, Peter rappelle avec nostalgie la force que représentait Psquare lorsqu’ils étaient unis. Il souligne que leur succès ne reposait pas sur les talents individuels de chacun, mais sur la magie qui opérait lorsqu’ils combinaient leurs efforts. Cette synergie, aujourd’hui perdue, était selon lui le véritable moteur de leur ascension fulgurante dans l’industrie musicale africaine.

Peter va plus loin en questionnant la pertinence de leurs carrières solo actuelles. Il met en lumière le fait qu’aucun d’eux n’a réussi à reproduire l’ampleur du succès de Psquare en tant qu’artistes individuels. Cette constatation amère soulève la question de l’avenir de leur héritage musical et de leur place dans l’industrie.

Publicité

La saga Psquare illustre de manière saisissante les défis auxquels font face les groupes musicaux, en particulier lorsque des liens familiaux sont en jeu. Elle met en lumière la fragilité des collaborations artistiques face aux ego et aux ambitions personnelles. Alors que les fans espèrent toujours une réconciliation, l’avenir de Psquare reste incertain. Cette nouvelle escalade dans leur conflit pourrait soit précipiter une rupture définitive, soit, paradoxalement, ouvrir la voie à un dialogue constructif et à une éventuelle renaissance du duo qui a tant marqué la musique africaine.