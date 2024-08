Quand Poutine sème la panique en Ukraine

(Mikhail Svetlov / Getty Images)

La guerre en Ukraine, déclenchée par l’invasion russe en février 2022, continue d’escalader avec une intensité alarmante. Après plus de deux ans de conflit, le président russe Vladimir Poutine multiplie les attaques contre les infrastructures civiles ukrainiennes, semant la terreur parmi la population. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de saper le moral des Ukrainiens et d’affaiblir leur capacité de résistance. Récemment, les forces russes ont mené une série d’offensives sur le territoire ukrainien, notamment dans la région de Koursk, démontrant leur détermination à poursuivre l’agression malgré les sanctions internationales et la résistance acharnée de l’Ukraine.

Une infrastructure énergétique sous le feu des missiles

Lundi matin, Kiev s’est réveillée sous une pluie de missiles russes ciblant le réservoir situé à seulement 20 kilomètres au nord de la capitale. Cette attaque contre une infrastructure critique illustre la volonté de Moscou de paralyser le pays en s’attaquant à ses ressources énergétiques. Denis Trubetskoy, correspondant politique à Kiev, explique à Blick.ch que « les Russes n’osent pas s’attaquer directement aux centrales nucléaires. Mais ils ne s’arrêtent pas aux centrales hydroélectriques et thermiques. » Cette stratégie vise à plonger l’Ukraine dans le noir, compromettant sa capacité à subvenir aux besoins essentiels de sa population. Un expert pense que l’électricité ne sera disponible que quelques heures en hiver en Ukraine, soulignant la gravité de la situation énergétique du pays face aux attaques russes. Ces actions rappellent les tactiques de siège médiévales, adaptées à l’ère moderne, où l’on cherche à affamer l’adversaire de ressources plutôt que de nourriture.

Le spectre d’une guerre mondiale

L’escalade du conflit en Ukraine soulève des inquiétudes croissantes quant à la possibilité d’une guerre mondiale. La multiplication des acteurs impliqués, directement ou indirectement, dans le conflit augmente le risque d’un embrasement général. L’engagement de plus en plus marqué des pays occidentaux dans le soutien à l’Ukraine, face à une Russie de plus en plus agressive, crée un climat de tensions internationales rappelant les prémices des conflits mondiaux du XXe siècle. De plus, il y a des craintes que la Biélorussie ne rentre en jeu dans le conflit, intensifiant les tensions déjà élevées dans la région.

La crainte d’un effet domino, où une escalade en Ukraine pourrait déclencher des conflits dans d’autres régions sensibles du globe, alimente les spéculations sur un potentiel conflit à l’échelle planétaire. Les alliances militaires, comme l’OTAN, se trouvent dans une position délicate, cherchant à soutenir l’Ukraine sans provoquer une confrontation directe avec la Russie qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. L’utilisation potentielle d’armes nucléaires tactiques par la Russie reste une menace latente qui pourrait transformer radicalement la nature du conflit et entraîner une réaction en chaîne impliquant d’autres puissances nucléaires. Cette perspective effrayante rappelle les tensions de la Guerre Froide et souligne l’urgence de trouver une solution diplomatique pour éviter une escalade incontrôlable.