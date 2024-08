Recherché, un maghrébin arrêté à Dubaï

Image pixabay

Les autorités néerlandaises ont réussi un coup de filet majeur avec l’arrestation d’Anis B. à Dubaï. Ce criminel d’origine marocaine, longtemps recherché pour son implication présumée dans plusieurs affaires de violence grave à Amsterdam, était en fuite depuis plusieurs années.

L’affaire qui a propulsé Anis B. au rang des criminels les plus recherchés des Pays-Bas remonte à octobre 2020. Ce jour-là, Serdar Ay perdait la vie dans une fusillade, victime d’une erreur d’identification. Il conduisait la voiture d’un autre criminel, véritable cible des assassins. Les enquêteurs ont rapidement identifié Anis B. et son complice Mouad K. comme les tireurs présumés.

La traque d’Anis B. s’est révélée périlleuse, non seulement pour les forces de l’ordre mais aussi pour le fugitif lui-même. En 2021, il a échappé de justesse à plusieurs tentatives d’assassinat, probablement orchestrées par des rivaux. L’une de ces attaques s’est soldée par un drame, coûtant la vie à sa compagne, Ayla Mintjes.

L’enquête sur l’assassinat de Serdar Ay a connu une avancée significative en 2022 avec la condamnation de Dominique K., reconnu coupable d’avoir fourni le dispositif de géolocalisation utilisé pour traquer la victime. Sous la pression, Dominique K. a accepté de collaborer avec la justice en tant que témoin principal, bénéficiant en échange d’une protection pour lui et ses proches.

L’arrestation d’Anis B. à Dubaï marque un tournant dans cette affaire complexe. Les autorités néerlandaises ont d’ores et déjà annoncé leur intention de demander son extradition. Ce processus pourrait s’avérer délicat, compte tenu des enjeux diplomatiques et juridiques entre les Pays-Bas et les Émirats arabes unis.