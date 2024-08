Rivalités au Maghreb: un drapeau interdit lors d’un tournoi

Photo de SeppH de Pixabay

Au Maghreb, deux nations se font particulièrement face. Il s’agit du Maroc et de l’Algérie. Et cette rivalité se ressent aussi bien sur le plan politique, qu’économique et même sportif. On se souvient notamment des incidents qui avaient émaillé la rencontre opposant l’USM Alger au RS Berkane.

Récemment, cette rivalité au Maghreb a pris une nouvelle tournure. En effet, la Fédération algérienne de football a annoncé l’interdiction de hisser le drapeau marocain à l’occasion d’un match comptant pour les qualifications à la phase finale de Ligue des champions féminine, de la CAF (Confédération africaine de football). Une décision qui pourrait toutefois être lourde de conséquences.

Les drapeaux marocains, interdits au stade

En effet, en prenant la décision de bannir les drapeaux marocains des stades de football de cette rencontre, l’Algérie prend le parti de ne pas respecter les règles imposées par l’instance continentale. D’ailleurs, la Fédération royale marocaine de football pourrait porter plainte contre leurs homologues algériens en mettant avant ce manque de respect du règlement imposé par la CAF.

Le match, lui, opposait l’AS FAR au club algérien d’Akbou. La rencontre s’est soldée par une très large victoire de l’équipe marocaine, qui a remporté la rencontre par quatre buts à zéro. Une lourde défaite sur le plan sportif, donc, pour l’équipe algérienne, qui devra relever la tête pour espérer pouvoir continuer dans cette compétition dont le niveau est de plus en plus relevé.

L’Algérie prête à boycotter la CAN 2025 ?

Niveau football toujours, la fédération algérienne a pour sa part annoncé envisager de ne pas envoyer son équipe nationale masculine participer à la CAN 2025 qui se tiendra… Au Maroc. L’objectif ? Préserver les joueurs pour les matchs de qualification à la Coupe du monde de 2026. Un argument qui n’aura pas manqué de faire réagir bon nombre de fans et spécialistes de football.