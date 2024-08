Rwanda: près de 200 églises fermées, voici pourquoi

photo : unsplash

Les autorités rwandaises ont procédé à la fermeture de 185 églises dans le district de Musanze, au nord du pays, le 2 août dernier. Cette décision fait suite à une inspection révélant que ces établissements religieux, principalement pentecôtistes, ne respectaient pas les normes légales en vigueur.

Jean Claude Musabyimana, ministre rwandais des collectivités locales, a justifié cette mesure en soulignant les risques potentiels pour la sécurité des fidèles. En effet, ces églises ne se conformaient pas aux exigences de la loi de 2018 régissant l’organisation et le fonctionnement des lieux de culte au Rwanda.

Cette législation impose des critères stricts aux établissements religieux. Parmi les obligations figurent l’enregistrement auprès du Conseil de gouvernance du Rwanda, la mise en place d’infrastructures de base, d’installations sanitaires et de paratonnerres. Les églises doivent également s’équiper de dispositifs d’insonorisation pour limiter les nuisances sonores.

Un autre aspect notable de cette réglementation concerne la formation des responsables religieux. Les prédicateurs sont tenus de suivre une formation théologique avant de pouvoir ouvrir un lieu de culte. Cette exigence vise à garantir un certain niveau de compétence et de responsabilité au sein des communautés religieuses.

Il est important de noter que cette campagne de fermetures n’est pas un cas isolé. En 2018, le gouvernement rwandais avait déjà pris des mesures similaires, aboutissant à la fermeture de plus de 700 églises considérées comme illégales. Ces actions s’inscrivent dans une volonté plus large de régulation et de contrôle du paysage religieux du pays.