Sécurité maritime en Afrique de l’ouest : la Cedeao lance Safe Domain III

L’opération dénommée Safe Domain III est désormais dans sa phase active. Officiellement lancé le lundi 05 août 2024 à la base navale de Cotonou, cette manœuvre qui a pour objectif la sécurité des eaux de la zone E de l’espace Cedeao durera cinq jours, au cours desquels des patrouilles impliquant les forces navales de plusieurs pays.

«Protéger l’économie bleue de la zone E de la Cedeao à travers la collaboration en matière de sécurité maritime ». C’est autour de ce thème que se déroule la 3ème édition de la patrouille maritime conjointe de sécurité entre le Bénin, le Togo et le Nigéria Safe Domain III. L’opération dure cinq jours au cours desquels, les marines resteront sans état d’âme pour relever les défis de la pêche illicite, des trafics de tous genres en mer, la contrebande, la piraterie maritime et tous autres types d’activités qui menacent la sureté et la sécurité des eaux. Elle témoigne de l’engagement des États à travailler ensemble afin d’assurer le bien-être des populations.

Publicité

Cette opération constitue une étape importante vers le renforcement de la sécurité maritime régionale et la prospérité dans la région. Depuis l’introduction de Safe Domain, le constat de l’insécurité maritime dans la zone économique E évolue de manière positive, constate-t-on. D’après le Commodore de la marine nigériane Aniedi A. Ibok, directeur du centre multinational de coordination maritime de la zone E, il est passé de 49 incidents signalés en 2018 à 2 en 2023. Un succès réalisé grâce entre autres, aux efforts conjoints de patrouille et de sécurité maritime initiés par les trois États : le Bénin, le Togo et le Nigéria avec les partenaires internationaux que sont l’union européenne, l’Onudc, les États-Unis.

Cette opération fait suite aux éditions précédentes « Safe Domain I » en 2021 et « Safe Domain II » en 2023. Elle s’inscrit dans la stratégie maritime intégrée adoptée par la Cédéao en 2014 pour faire face aux défis transnationaux affectant la sécurité maritime et le développement économique de la région. « Face aux menaces de la piraterie, des vols à main armée en mer et des activités maritimes illicites, la Cedeao a décidé de mobiliser ses ressources et de coordonner ses efforts pour sécuriser son espace maritime », a souligné Aniedi Aniedu Iboki.

La zone économique E couvre une superficie maritime d’environ 105.764 m2, et l’opération Safe Domain III a plusieurs volets. Elle met en commun les ressources des États membres afin de renforcer la capacité des marines à lutter efficacement contre la criminalité maritime, et à promouvoir l’échange d’informations et la coopération entre les États. Cette patrouille rendra l’environnement marin plus sûr, sécurisé et sans difficulté pour que les activités économiques puissent prospérer dans les domaines maritimes dans la zone E.