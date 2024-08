Sénégal : drame sur le fleuve Falémé

Une pirogue - Photo : Kulttuurinavigaattori (wikimedia.org)

Un drame a frappé le village de Bountoumba, situé dans la commune de Sadatou, département de Bakel, après le chavirement tragique d’une pirogue sur le fleuve Falémé. L’accident s’est produit samedi aux environs de 13 heures, alors qu’une pirogue transportant 18 passagers, tous des orpailleurs, se dirigeait du village de Bountoumba au Sénégal vers le village homonyme situé de l’autre côté de la frontière, au Mali.

La pirogue, conduite par un jeune homme de 17 ans, a chaviré à mi-chemin, plongeant ses occupants dans les eaux tumultueuses du fleuve Falémé. Selon les informations fournies par la presse locale, les secours ont réussi à retrouver et sauver quatre passagers, tandis que quatorze autres restent portés disparus.

Les premières opérations de sauvetage, menées par les villageois et les secouristes locaux, ont permis de retrouver les quatre survivants, qui sont actuellement hors de danger. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les personnes disparues. Les conditions météorologiques et les courants du fleuve compliquent les efforts des équipes de secours.

La communauté de Bountoumba est sous le choc et exprime son désespoir face à cette tragédie. Les autorités locales ont lancé un appel à l’aide pour renforcer les opérations de recherche et offrir un soutien aux familles des disparus. La gendarmerie a également été mobilisée pour coordonner les efforts de sauvetage et recueillir des témoignages qui pourraient aider à comprendre les circonstances précises de l’accident.

Ce drame met en lumière les dangers associés aux déplacements en pirogue sur des cours d’eau tels que le fleuve Falémé, souvent utilisés par les orpailleurs pour traverser la frontière. Les autorités locales et les organisations humanitaires travaillent de concert pour apporter une aide aux victimes et prévenir de futurs incidents.