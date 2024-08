Sénégal : les déclarations chocs de Guy Marius Sagna sur le port du voile à l’école

Le débat sur le port du voile à l’école fait couler beaucoup d’encre et de salive au Sénégal. Guy Marius Sagna s’est récemment exprimé sur le sujet. Connu pour ses prises de position audacieuses, Sagna a exprimé ses opinions sur ce sujet délicat lors de son passage dans l’émission « Point de vue » diffusée sur la RTS.

Interrogé sur la controverse entourant le port du voile dans les établissements scolaires, Guy Marius Sagna a fait une analyse en faveur des écoles privées catholiques. Il a soutenu que ces établissements, qui imposent le port d’uniformes spécifiques à tous leurs élèves, sont dans leur droit.

Selon lui, il est tout à fait acceptable que les écoles privées catholiques demandent à leurs élèves de se conformer à un code vestimentaire uniforme, car les parents qui choisissent d’inscrire leurs enfants dans ces institutions le font en toute connaissance de cause. « Si l’on n’adhère pas à ce projet, il faut opter pour une autre école. Si je souhaite que ma fille ou mon fils s’assoie en classe à côté d’un camarade de sexe opposé, je choisirai une école où cela est permis. Pour moi, cela ne pose pas de problème » a signifié l’homme politique.

Pour Sagna, ce choix des écoles privées ne doit pas être un sujet de conflit, mais plutôt une opportunité de réévaluer et de renforcer le système éducatif public. Il a profité de l’occasion pour appeler à une amélioration significative des ressources allouées à l’école publique. Selon lui, la prépondérance croissante des écoles privées, qu’elles soient confessionnelles ou non, est le reflet des faiblesses et de la régression de l’école publique. Cette situation est perçue comme une réponse insuffisante aux attentes de nombreux parents d’élèves, poussant ces derniers à se tourner vers des alternatives privées.

Guy Marius Sagna a plaidé pour un renforcement des infrastructures et des moyens de l’école publique, afin de garantir qu’elle puisse répondre aux besoins et aux aspirations des élèves et de leurs familles. Pour lui, l’école publique est l’institution de base de l’État, et il est crucial de veiller à ce qu’elle soit équipée pour offrir une éducation de qualité accessible à tous. Alors que la controverse sur le port du voile continue de diviser les opinions, la discussion sur le renforcement de l’école publique pourrait offrir une perspective constructive pour aborder les défis actuels du système éducatif.