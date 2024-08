Sport : cette superstar de la NBA devient actionnaire du PSG

Image de Nisa Keyla

Kevin Durant, l’une des superstars emblématiques de la NBA, a récemment fait les gros titres en annonçant son entrée au capital du Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir remporté la médaille d’or avec Team USA aux Jeux Olympiques de Paris, Durant, qui est également un homme d’affaires avisé, a investi dans le club de football parisien.

Réputé pour ses exploits sur les terrains de basketball et sa carrière impressionnante en NBA, Kevin Durant est également connu pour ses activités entrepreneuriales. Cet investissement dans le PSG, via le fonds Arctos Sports Partners, marque une étape significative dans la valorisation internationale du club. Arctos Sports Partners est un actionnaire minoritaire du PSG, et l’entrée de Durant au capital est perçue comme une stratégie visant à renforcer la présence du club sur la scène mondiale, notamment aux États-Unis.

L’engagement de Durant va au-delà du simple investissement financier. Grand fan du PSG et ami proche du président du club, Nasser al-Khelaïfi, l’ailier fort américain avait fait une visite remarquée au Campus PSG il ya quelques jours. Cette visite a souligné son intérêt sincère pour le club et a renforcé les liens entre le PSG et les États-Unis, un marché clé pour le développement international du club.

Cet investissement intervient à un moment stratégique, alors que les États-Unis se préparent à accueillir deux grands événements sportifs : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA en 2026. L’arrivée de Kevin Durant dans le capital du PSG est censée augmenter la visibilité des Rouges et Bleus sur ce marché important et attirer l’attention des fans et des investisseurs américains.

En intégrant une figure de la stature de Kevin Durant dans son capital, le club de la capitale française espère non seulement renforcer sa marque à l’international, mais aussi capitaliser sur l’enthousiasme croissant autour du football aux USA. Cette alliance entre sport et business illustre parfaitement la manière dont les grandes équipes sportives utilisent des partenariats stratégiques pour étendre leur portée mondiale et optimiser leur impact sur le marché global.