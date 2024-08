Tourisme au Maghreb: une ville dans la tourmente 

Photo DR

Au Portugal, la ville d’Al Hoceima, au Maroc, est dans la tourmente. En effet, une agence de voyage portugaise, Abreu, a confirmé l’information selon laquelle, de son site internet, allaient être retirées l’ensemble des offres promotionnelles en lien avec cette destination touristique généralement très prisée.

La raison ? La semaine dernière, un groupe de 52 personnes s’est rendu à l’hôtel Radisson Blu de cette même ville d’Al Hoceima, avant de vivre un vrai cauchemar. Premièrement, leurs chambres étaient encore occupées au moment d’arriver sur place. Les touristes ont ainsi dû attendre des heures avec leurs valises, dans le lobby, avant de pouvoir entrer et se sentir un peu comme chez eux.

Un séjour qui vire au drame

Mais ces touristes portugais n’étaient pas au bout de leur peine. Les conditions sanitaires primaires n’étaient pas respectées et le manque d’hygiène s’est rapidement fait ressentir. Sur les 52 individus présents, 48 ont été touchés par une épidémie de gastro-entérite. 18 membres d’une même famille ont même souffert de graves complications suite à la maladie, poussant 2 d’entre eux à se faire hospitaliser dès leur retour.

Les très nombreuses plaintes déposées par les voyageurs à l’encontre de l’agence de tourisme qui leur a vendu le séjour auront été entendues. Pour protéger sa réputation et éviter que de nouveaux voyageurs ne subissent de telles mésaventures, la décision de suspendre les vols et les séjours de vacances à destination d’Al Hoceima a donc été prise dans les délais les plus brefs.

L’agence de voyage prend une décision

De fait, ce sont toutes les offres promotionnelles signées Abreu, qui font la publicité de cette ville marocaine, qui ont été supprimées de l’ensemble des supports de communication de l’entreprise. De quoi couper la venue de milliers de voyageurs marocains à l’année. Cette mauvaise publicité devrait circuler entre les acteurs du tourisme international, ce qui pourrait ne pousser certains autres à prendre des décisions similaires.