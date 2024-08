Un célèbre influenceur jeté en prison dans ce pays arabe

Photo Pixabay

Un influenceur, dans la tourmente. En effet, un jeune homme d’une vingtaine d’années serait actuellement détenu à Dubai, après qu’il a agressé des policiers à l’occasion d’une soirée un peu trop arrosée. Mais l’ONG “Detained in Dubai” affirme que tout ne s’est pas passé comme ce qui est raconté dans les médias.

Joseph Lopez était à Dubai et participait à une fête organisée sur un yacht, avec certains de ses amis et son frère, Joshua. Mais la situation a très vite mal tourné, après qu’il a été accusé d’avoir agressé des agents de police dubaiote, d’avoir résisté à son agression et enfin, d’avoir dégradé des biens publics. Ils ont été condamnés à 3 mois de prison ainsi qu’à une amende 1.428 dollars.

3 mois de prison, pour deux frères à Dubai

Mais pour l’association “Detained in Dubai”, il s’agit là d’un abus judiciaire clair et net. Selon ses représentants, les deux individus ont été arrêtés après avoir été drogués à l’occasion de cette même fête. Radha Stirling, directrice de l’ONG, affirme que des escrocs ont voulu voler les deux jeunes hommes et qu’ils se sont ainsi fait avoir. Selon eux, un verre leur a été tendu et ils ne se souviennent plus de rien.

Problème, à Dubai, la loi est très stricte. Les Émirats appliquent une politique de tolérance zéro à l’encontre de la consommation de drogues ou encore d’alcool, en dehors des zones et des lieux qui sont autorisés à vendre pour cette dernière. De plus, les peines prononcées par la justice sont généralement très dissuasives, ce qui fait du système judiciaire local, l’un des plus stricts de la région.

Les autorités n’ont pas souhaité commenter

À l’issue de la durée de sa peine de prison, qui prendra fin à la fin du mois de septembre prochain, Joseph Lopez et son frère sont directement expulsés vers les États-Unis. Ils ne devraient pas pouvoir revenir à Dubai ou ailleurs aux Émirats arabes unis, avant un bon bout de temps. Les autorités émiraties, interrogées, n’ont pas souhaité commenter les détails entourant l’arrestation.