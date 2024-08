USA: un maghrébin arrêté après s’être vanté d’avoir arnaqué des centaines de personnes

Idriss Qibaa. Photo : Capture ecran du podcast No Jumper

Résidant aux États-Unis, Idriss Qibaa, également connu sous les alias « Dani » et « Unlocked« , a été interpellé par le FBI à son domicile de Las Vegas la semaine dernière. Cette arrestation fait suite à des déclarations accablantes faites par l’homme dans une interview accordée au célèbre podcast No Jumper.

Dans cette entrevue, Qibaa, qui gère le site Unlocked4Life, s’est vanté d’avoir plus de 200 personnes qui le payent mensuellement pour débloquer leurs comptes sur les réseaux sociaux. Il affirme même gagner plus de 600 000 $ grâce à ces activités. Cependant, son modus operandi révèle une tout autre réalité.

Publicité

D’après la plainte pénale déposée auprès du tribunal de district du Nevada, Qibaa bloquait intentionnellement les comptes de ses victimes avant de leur promettre de les débloquer moyennant le paiement d’une rançon. Ses services incluaient également le gonflement artificiel du nombre de vues ou d’abonnés de ses clients, ainsi que la collecte d’informations personnelles sur d’autres personnes et le bannissement d’utilisateurs au nom de ces mêmes clients.

Les enquêteurs du FBI ont identifié une série de victimes issues de différents milieux, tels qu’un agent immobilier, des dentistes, un homme d’affaires, un journaliste et un influenceur. Ils soupçonnent Qibaa d’avoir non seulement ciblé leurs comptes en ligne, mais également détruit leurs biens et menacé de s’en prendre à eux et à leurs proches.

D’après le témoignage de l’animateur du podcast No Jumper, Adam Grandmaison, Qibaa n’a pas hésité à se vanter ouvertement de ses activités illégales, contrairement à la plupart des criminels qui préfèrent user de codes. Cette attitude frondeuse du suspect a certainement facilité son arrestation.

Bien que résidant légalement aux États-Unis, Idriss Qibaa n’a pas encore obtenu la nationalité américaine. Il n’a d’ailleurs pas manqué de menacer à plusieurs reprises de s’enfuir au Maroc en cas de problème avec les autorités. Le FBI l’accuse notamment d’avoir enfreint les lois sur les communications interétatiques en adressant des menaces de violence par SMS à deux victimes et à leurs proches.