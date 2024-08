Variole simienne (Mpox): ce pays du Maghreb prend des mesures

La variole simienne, désormais connue sous le nom de mpox, suscite une attention renouvelée sur la scène sanitaire mondiale. Cette maladie virale, caractérisée par des éruptions cutanées et une fièvre, se transmet principalement par contact étroit avec des personnes, des animaux ou des matériaux contaminés. Face à la recrudescence des cas, notamment en République démocratique du Congo (RDC) et dans plusieurs pays africains, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a récemment déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a souligné l’importance d’une action internationale coordonnée pour endiguer ces épidémies et sauver des vies.

La Tunisie renforce ses défenses

Dans ce contexte d’alerte mondiale, la Tunisie met en place un ensemble de mesures préventives. Riadh Daghfous, Directeur Général du Centre National de Pharmacovigilance, a détaillé la stratégie du pays pour anticiper une éventuelle apparition du mpox sur son territoire. Au cœur de ce dispositif se trouve la création d’espaces d’isolement spécifiques, conçus pour accueillir les patients potentiellement infectés par des virus contagieux, dont le mpox.

L’isolement comme rempart contre la propagation

La stratégie tunisienne repose sur une période d’isolement allant de deux à quatre semaines pour les personnes suspectées d’être infectées. Cette mesure, cruciale pour interrompre la chaîne de transmission, peut être appliquée soit à domicile, soit en milieu hospitalier, selon la gravité des cas. Daghfous insiste sur l’importance du respect des mesures préventives, notamment l’hygiène personnelle et l’utilisation exclusive d’objets personnels.

Vigilance accrue et prévention ciblée

Les autorités tunisiennes ne se limitent pas à l’isolement des cas suspects. Une surveillance renforcée a été instaurée aux points de passage frontaliers, transformant ces derniers en véritables postes de détection avancés. Cette vigilance s’accompagne d’un appel à la responsabilité individuelle : les personnes présentant des éruptions cutanées sont invitées à rester chez elles pendant la période d’isolement recommandée.

Le Directeur Général du Centre National de Pharmacovigilance a également évoqué l’existence de trois types de vaccins contre le mpox. Ces vaccins sont principalement destinés aux personnes ayant été en contact avec des patients infectés ou aux individus immunodéprimés. Toutefois, il a précisé que l’OMS concentre actuellement ses efforts pour diriger ces vaccins vers les pays africains les plus touchés, notamment la RDC, le Burundi et le Kenya.

Bien que la Tunisie n’ait pas encore détecté de cas de mpox sur son territoire, la mobilisation des autorités sanitaires témoigne d’une volonté de prévenir toute éventualité. Cette approche proactive, combinant mesures d’isolement, surveillance accrue et sensibilisation du public, illustre une gestion globale des risques sanitaires. Dans un contexte mondial où les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières, la stratégie de préparation de la Tunisie pourrait servir d’exemple à d’autres nations face aux défis sanitaires émergents.

La réponse tunisienne à la menace du mpox met en lumière l’importance d’une préparation anticipée et d’une coordination efficace entre les différents acteurs du système de santé. Elle souligne également le rôle crucial de la coopération internationale dans la lutte contre les maladies émergentes, rappelant que la santé publique est une responsabilité partagée qui transcende les frontières nationales.