VIDEO: un chien provoque un incendie après avoir grignoté une batterie

Photo : Capture d'écran

Dans la ville de Tulsa, dans l’Oklahoma, un incident inquiétant s’est produit lorsqu’un chien a causé un incendie dans une maison en mordant une batterie externe connu également sous le nom « Power Bank« . Bien que personne, y compris les animaux de compagnie, n’ait été blessé, les dommages matériels ont été importants.

Selon les pompiers, l’animal a déclenché l’incendie en mâchonnant la batterie d’un téléphone portable, ce qui a provoqué des étincelles et un embrasement rapide. Les images partagées par le service d’incendie montrent la batterie en train de prendre feu, forçant deux chiens et un chat à s’enfuir par une chatière.

Malgré l’absence de blessés, le porte-parole Andy Little reconnaît que le résultat aurait pu être bien plus grave si la famille n’avait pas eu de moyen de s’échapper ou si l’incident s’était produit pendant leur sommeil. Ce type d’incident met en lumière un problème critique auquel font face les services d’incendie de tout le pays : les incendies causés par les batteries lithium-ion.

Ces batteries, utilisées dans de nombreux appareils électroniques, notamment les powerbanks pour téléphones portables, peuvent s’avérer extrêmement dangereuses lorsqu’elles sont exposées à une chaleur excessive, subissent des dommages physiques ou sont utilisées avec un équipement de charge incompatible. Elles peuvent alors dégager de la chaleur, produire des gaz inflammables et toxiques, et même exploser.

Face à ces risques, les pompiers encouragent le public à être vigilant dans la manipulation et l’élimination de ces batteries. Ils recommandent de les tenir hors de portée des enfants et des animaux, et de les apporter dans des centres de recyclage spécialisés plutôt que de les jeter simplement à la poubelle. Seule une prise de conscience collective permettra de prévenir ce type d’incident dévastateur à l’avenir.