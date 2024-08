Y’ello village : Mtn Bénin offre un spectacle gratuit ce jour

Photo: DR

Ce samedi 31 août 2024 sur l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou, le réseau de téléphonie mobile Mtn Bénin offre un spectacle gratuit à tous ses abonnés. Il s’agit du « Y’ello village » qui s’inscrit également dans le cadre de la célébration des 25 ans d’existence de cette entreprise intervenant au Bénin dans les Télécommunications. A ce spectacle gracieusement offert par l’entreprise, plusieurs artistes de très grande renommée sont conviés.

En plus des artistes béninois tels que Zeynab Habib, Petit Miguelito, Bobo Wê, Sessimê, Conex et Don, des stars de la sous-région sont déjà au Bénin dans le cadre de spectacle. Dans l’après-midi de ce vendredi 30 août en prélude à l’événement, Didi B, Ruger et Santrinos accompagnés de leurs collègues béninois étaient face aux hommes des médias. L’objectif de cette conférence de presse est d’inviter la population béninoise à sortir massivement pour vivre cet événement qui se tient dans les périodes des grandes vacances.

Momo Market ou des achats sans cash

La seule condition pour avoir accès au lieu du spectacle est de disposer de l’application Momo ou Ayoba. Le concert est totalement gratuit et accessible au public béninois. Ce fut l’occasion pour Joël Oulai, Senior Manager Marketing de faire le point des différentes mesures qui ont été prises pour réussir ce spectacle gratuit. Il a également mis un accent particulier sur le concept du spectacle. Selon ses explications, le spectacle s’ouvre ce samedi à 10 h et se ferme à 10h du lendemain. Il fait savoir qu’un Momo Market a été crée pour permettre d’effectuer toutes les transactions sans cash.

« L’entrée est 100% gratuite »

« Tous ceux qui viendront sur le site pourront boire et manger et payer par Mobile Money », a-t-il précisé. Toutes les dispositions ont ainsi été prises afin que des agents soient disponibles sur place pour faciliter les transactions. « En terme de sécurité, nous avons pris des mesures maximales. Nous avons plus de 80 agents de sécurité en plus de la police », a-t-il tenu à rassurer. « L’entrée est 100% gratuite », a réaffirmé Joël Oulai, Senior Manager Marketing. L’autre spécificité de ce spectacle est la chance qui a été donnée aux jeunes artistes locaux pour prester sur cette scène avec les stars du moment.