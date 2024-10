15è AG du COFTEL : Isocel Bénin passe le témoin à Télécel Faso

L’Hôtel Azalaï de Cotonou a servi de cadre ce vendredi 27 septembre à la 15ème Assemblée générale des directeurs généraux des opérateurs de télécommunications de l’union économique monétaire ouest africaine (Uemoa). Il s’agit d’un événement qui rassemble les principaux acteurs du secteur des télécommunications autour de discussions stratégiques visant à définir le futur de ce secteur en Afrique de l’Ouest.

Les échanges ont permis de faire un bilan de l’organisation au cours de l’année écoulé et de faire une projection. Après deux années à la tête de l’organisation, le directeur d’Isocel Bénin a passé la main à Télécel Faso pour assurer la présidence lors du prochain mandat. En tant que président sortant de la Conférence des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications de l’Uemoa (Coftel), le directeur de Isocel Bénin, Robert Aouad a exprimé toute sa joie pour le travail abattu par son prédécesseur. « Je suis très content parce que nous avons pris la relève de Togocom qui avait fait un très bon travail pendant deux ans. On a essayé de garder le même niveau », indique-t-il.

Publicité

« Cette année, les actions se sont plus orientées sur la stratégie de l’espace communautaire vis-à-vis des enjeux internationaux et mondiaux. Nous sommes dans un domaine où les choses sont en perpétuel changement et il faut qu’on soit aussi à l’écoute en observant ce qui se passe ailleurs, notamment dans les autres pays de la Cedeao», a-t-il poursuivi. A l’endroit de son successeur, il a souhaité beaucoup de succès dans sa mission pour les deux prochaines années.

De son côté, le tout nouveau président de la Coftel a fait part des défis qui l’attendent à la tête de l’organisation. Pour lui, la priorité sera de mettre en œuvre le Plan stratégique 2025-2030 pour pouvoir redynamiser la Coftel. « Nous avons pris la décision de communiquer autour des idéaux de la Coftel. Un bulletin d’information sera mis en place et diffusé semestriellement pour permettre aux membres et à l’administration publique, aux organisations internationales de la zone Uemoa de connaître la Coftel et ses objectifs », informe Elias Djovakpo. Toujours selon l’annonce qu’il a faite, les mesures seront prises afin de faire participer la Coftel aux grands événements dans le secteur des télécommunications.

Rappelons qu’avant l’Assemblée générale, les experts se sont réunis dans le cadre de la 15e réunion de la Conférence des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications de l’Uemoa (Coftel) sous le thème ‘’Plan stratégique : Les nouveaux enjeux de la Coftel. Les difficultés que rencontre l’organisation ont également été abordées.