AES: après un an d’existence, de grandes annonces

Le lundi 16 septembre marque l’anniversaire de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe trois pays à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Avec pour objectif de faire face à l’insécurité et l’instabilité, ces pays ont uni leurs forces pour affronter les défis communs et construire le développement de la région du Sahel. Après un an d’existence, des choses concrètes commencent à se dessiner.

Assimi Goïta, dirigeant du Mali et président en exercice de la Confédération de l’Aes, s’est adressé aux citoyens des pays membres à l’occasion du premier anniversaire de l’organisation. « Ce jour-là, nous avons franchi une étape décisive en renforçant les relations entre nos trois nations. Il est temps de concrétiser notre vision à travers des projets concrets au bénéfice de toute la région. Nos forces de défense ont réussi à affaiblir de manière significative les groupes terroristes, apportant ainsi une stabilité accrue à nos États »,

Assimi Goïta se félicitant, un an après, des progrès réalisés par les trois pays dans le domaine sécuritaire a annoncé la prise d’initiatives qui participeront au renforcement de la solidarité entre les peuples maliens, burkinabè et nigériens. « Nous devons continuer à tisser des liens de coopération solides pour bâtir un avenir prospère pour notre région », a-t-il déclaré. En termes d’acquis, beaucoup de choses sont à l’actif de la confédération.

Sur le plan militaire, l’AES a créé une force militaire unifiée. Cette force a déjà remporté de grands succès sur le terrain. Parmi ces victoires figure la libération de la ville de Kidal au Mali, symbole de la restauration de la souveraineté nationale. La libération de cette ville occupée par des groupes armés depuis près de dix ans, a marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme dans la région.

« Les actions conjointes des Forces de Défense et de Sécurité et de l’Aes ont permis de réduire l’insécurité dans de nombreuses zones auparavant contrôlées par des terroristes, démontrant une fois de plus la force de la coopération entre les trois pays. Malgré les difficultés que représentent les menaces terroristes persistantes et la pression des pays occidentaux qui ont perdu leur influence dans la région, l’avenir de l’AES est prometteur.

Les chantiers qui attendent la nouvelle organisation sont nombreux selon son président. Il s’agit de la mise en place d’un passeport biométrique pour les citoyens des pays membres. « Les pays membres élargiront la coopération pour inclure le développement et la diplomatie, sans parler de la création attendue d’une banque d’investissement ». Assimi Goïta a également déclaré qu’ils envisageaient de lancer une chaîne d’information commune « afin de promouvoir la diffusion harmonieuse de l’information et la lutte contre la désinformation. Les dirigeants des trois pays avec le soutien massif de la population cherchent à diversifier le partenariat dans tous les domaines avec des alliés qui respectent la souveraineté africaine et les intérêts mutuels. Au vu des résultats positifs de sa première année, l’Alliance des États du Sahel (AES) est devenue un modèle de coopération régionale en Afrique et contribue à la stabilité de l’ensemble de la région du Sahel ».

L’AES, il faut le souligner, est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. L’accord est signé à la suite du coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la Cedeao menace alors d’intervenir militairement. L’AES a été créée alors pour aider à contrer d’éventuelles menaces de rébellion armée ou d’agression extérieure, en soulignant que « toute attaque contre la souveraineté et l’intégrité territoriale d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties ».

La région du Sahel est comme on le sait, le théâtre de bandes terroristes et mercenaires depuis 2003. Cette situation a conduit à de nombreux conflits dans la région, tels que la guerre du Mali et l’insurrection de Boko Haram.