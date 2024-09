Affaire Steve Amoussou au Bénin : obligation pour les autorités béninoises de se prononcer

Steeve Amoussou. Photo : DR

(Le procès du 3 septembre n’annule pas le mandat d’arrêt du Togo). Deux personnes sont désormais condamnées à des peines privatives de liberté dans l’affaire qui oppose Steve Amoussou à ses présumés ravisseurs. Jusqu’à ce jour, aucune voix officielle béninoise n’est intervenue. Pourtant l’image du pays est attaquée et trois de ses citoyens sont toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

Le Bénin fait abondamment parler de lui depuis le 12 août dernier, date de déclenchement de l’affaire dite Steve Amoussou. Si dans un premier temps, ce sont les prouesses négatives des kidnappeurs béninois qui sont dénoncées, dans un second temps, des citoyens des pays voisins et d’autres étrangers expriment des craintes.

Publicité

Obligation pour le Bénin de se prononcer officiellement

Malheureusement, depuis qu’a surgit cette affaire, aucune voix officielle béninoise n’a dit un mot. Même après le communiqué du procureur de la république près le tribunal grande instance de Lomé, aucune autorité béninoise, ni politique, ni judiciaire, ni policière n’a apporté le moindre éclairage au peuple béninois en particulier et au monde entier qui suit cette actualité. Malgré le fait que quatre béninois sont recherchés par la justice togolaise qui les accuse d’avoir enlevé Steve Amoussou, et qu’une béninoise se retrouve en prison au Togo pour avoir selon la justice togolaise participé à cet enlèvement, aucune réaction côté béninois.

Les choses qu’on sait au Bénin sur cette affaire, c’est que la personne enlevée au Togo et reconnue comme telle par la justice béninoise à l’audience du 3 septembre dernier, a été gardée à la brigade économique et financière du Bénin pendant une semaine avant d’être présentée au procureur spécial de la Criet qui décidera de sa mise sous mandat de dépôt le 20 août dernier. Et avec le procès du mardi dernier, on sait également que c’est suite à une demande de recouvrement d’une créance de 10 millions de FCFA formulée par un Béninois résidant en Indonésie à une tierce personne que Steve Amoussou a été enlevé. Par ce procès, la justice béninoise semble confirmer la thèse de celle du Togo sur cette affaire. Mais là encore, alors que le Togo a officiellement réagi à travers une autorité judiciaire et un communiqué, le Bénin est resté muet sur toute la ligne. A quelles fins ?

« Si l’intention était de bien faire et d’apporter la lumière dans cette affaire, la logique aurait voulu que, pour un procès de qualité que les autorités judiciaires béninoises aillent dans le sens d’une collaboration judiciaire avec leurs homologues togolais si tant est que l’objectif était de faire de la manifestation de la vérité une priorité », a réagi Sabi Sira Korogoné, acteur politique de l’opposition béninoise après le procès du mardi dernier.

Le mandat d’arrêt international toujours d’actualité

Selon le juriste Nourou Dine Sacca Salé, la condamnation des deux béninois reconnus comme ayant organisé l’enlèvement de Steve Amoussou par la justice béninoise et la relaxe de Ouanilo Mèdégan Fagla, n’annule pas le mandat d’arrêt international émis par la justice togolaise à leur encontre. Par conséquent, le mandat d’arrêt reste en vigueur jusqu’au moment où le Togo décidera de l’annuler. Ainsi quatre « ravisseurs » béninois dont trois sont clairement identifiés par la justice togolaise sont toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

Publicité

Si jusqu’à mardi, on peut dire que les autorités du Bénin ne savent pas suffisamment de quoi il s’agit pour intervenir, les déclarations du procureur spécial de la Criet à l’audience du 3 septembre montre que désormais, elles en savent mieux, sinon beaucoup mieux. Avec l’inculpation et la condamnation des deux personnes reconnues par la Criet comme étant coupable, la justice béninoise donne raison au Togo dont le territoire a été violé dans cette affaire. Et il est normal, pour préserver les liens qui unissent les deux peuples, que les autorités béninoises sortent de leur mutisme. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien 👉🏾https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)