Afrique : Air France signe un accord avec cette compagnie aérienne

Photo DR

Madagascar aspire à devenir un acteur clé du transport aérien en Afrique, et la récente signature d’un accord d’interligne entre Madagascar Airlines et Air France en est une étape majeure. Cet accord, effectif à partir du 1ᵉʳ octobre 2024, vise à améliorer la connectivité entre les deux pays et à offrir aux passagers une plus grande flexibilité avec un seul billet combinant des vols des deux compagnies. Alors que Madagascar Airlines met en œuvre son Plan Phénix 2030 pour restructurer et développer son réseau, cet accord marque un tournant stratégique pour renforcer son expansion internationale.

L’accord permet à Madagascar Airlines de tirer parti de la vaste couverture d’Air France sur les routes internationales, tout en offrant à la compagnie française un accès privilégié au marché domestique malgache. Pour Madagascar, cette alliance pourrait également avoir un impact positif sur le secteur du tourisme, un domaine prioritaire après les répercussions de la pandémie de Covid-19, et l’attrait croissant de l’île comme destination de voyage.

Le partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de Madagascar Airlines, qui envisage une modernisation de sa flotte et une expansion de ses opérations. Le soutien de l’État malgache est également central à cette ambition, avec pour objectif d’améliorer les infrastructures et d’augmenter les arrivées touristiques dans le pays. À travers ce type de collaborations internationales, Madagascar espère non seulement renforcer sa position sur le marché aérien régional, mais aussi soutenir son développement économique global.