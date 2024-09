Afrique : cette personnalité fait son entrée dans le cercle des milliardaires

Photo DR

Adebayo Ogunlesi, magnat nigérian du private equity, a récemment rejoint le cercle exclusif des milliardaires africains. Cette ascension financière résulte principalement de la cession de sa société d’investissement, Global Infrastructure Partners (GIP), au géant américain BlackRock. Cette transaction, annoncée en janvier 2024, a généré un paiement en espèces de 3 milliards de dollars ainsi que l’émission de 12 millions d’actions ordinaires de BlackRock, d’une valeur totale de 9,5 milliards de dollars. Cette acquisition place Ogunlesi, banquier originaire de Sagamu au Nigeria, parmi les personnalités les plus influentes du secteur des infrastructures.

Adebayo Ogunlesi a construit une carrière impressionnante dans la finance, notamment en tant que vice-président exécutif chez Credit Suisse, où il a travaillé pendant 23 ans avant de fonder GIP en 2006. Cette société d’investissement dédiée aux infrastructures a bénéficié du soutien de Credit Suisse et de General Electric Company, et est rapidement devenue un acteur majeur dans la gestion d’actifs d’infrastructures à l’échelle mondiale.

Basé à New York, GIP gère un portefeuille diversifié qui couvre plusieurs secteurs clés tels que l’énergie, les transports, le numérique, l’eau, et la gestion des déchets. Parmi les actifs les plus emblématiques de GIP figurent l’aéroport britannique de Gatwick, l’aéroport d’Édimbourg, les ports de Brisbane et Melbourne en Australie, ainsi que l’aéroport de Sydney. L’entreprise possède également des parts dans des pipelines stratégiques comme le Ruby Pipeline aux États-Unis. Cette envergure mondiale, combinée à une gestion avisée, a permis à GIP de se démarquer comme un acteur incontournable de l’économie mondiale.

L’ascension d’Ogunlesi dans l’univers des affaires est le résultat d’une combinaison de discrétion, d’influence, et d’une vision à long terme dans le domaine des infrastructures. Ses compétences et son réseau l’ont propulsé dans les cercles financiers les plus prestigieux. Même après la cession de GIP, Ogunlesi reste une figure clé de la finance mondiale, continuant à œuvrer au développement de grands projets d’infrastructure à travers le monde.

La reconnaissance d’Ogunlesi comme milliardaire par le magazine Forbes met en lumière l’impact de ses contributions dans le domaine des infrastructures. Il devient ainsi un modèle d’entrepreneur africain ayant réussi à s’imposer sur la scène internationale, tout en mettant en valeur le rôle croissant des Africains dans l’économie mondiale.