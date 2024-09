Afrique : internet gratuit pour les jeunes de 18 à 25 ans dans ce pays

Photo d'illustration (unsplash)

L’accès à Internet, vecteur de développement économique et social, figure parmi les priorités majeures des nations africaines. Alors que le continent s’efforce de combler le fossé numérique, de nombreux gouvernements mettent en place des stratégies ambitieuses pour démocratiser la connectivité. Ces initiatives visent à stimuler l’innovation, améliorer l’éducation et créer de nouvelles opportunités économiques. Dans ce contexte, l’île Maurice vient de franchir un pas décisif en offrant un accès gratuit à Internet mobile pour sa jeunesse, une mesure qui pourrait servir de modèle à d’autres pays africains.

Une révolution numérique pour la jeunesse mauricienne

Depuis le 1ᵉʳ septembre, les jeunes Mauriciens âgés de 18 à 25 ans bénéficient d’un accès gratuit à Internet mobile. Cette initiative audacieuse du gouvernement cible environ 100 000 personnes, leur offrant un forfait mensuel de 200 gigaoctets. Les bénéficiaires peuvent choisir parmi trois opérateurs – MyT, Emtel ou Chili – et profiter de la 4G ou de la 5G via un réseau de 350 hotspots Wi-Fi répartis sur l’île.

Pour le Premier ministre Pravind Jugnauth, cette mesure représente un investissement crucial dans l’avenir numérique du pays. Telle une bibliothèque virtuelle accessible à tous, ce programme ouvre les portes d’un monde d’opportunités en matière d’éducation, d’emploi et d’innovation. Les jeunes Mauriciens peuvent désormais naviguer librement dans cet océan d’informations, sans se soucier des coûts, leur permettant ainsi de développer leurs compétences et d’explorer de nouveaux horizons professionnels.

Former une génération prête pour l’économie numérique

En offrant un accès illimité à Internet, Maurice prépare sa jeunesse à saisir ces opportunités émergentes. C’est comme si le gouvernement fournissait à chaque jeune une boîte à outils numérique, les équipant pour construire leur avenir dans un monde de plus en plus connecté.

Le programme s’inscrit dans une stratégie visant à transformer Maurice en une économie basée sur la connaissance. Le gouvernement collabore notamment avec des géants technologiques comme Huawei pour former 4000 personnes supplémentaires dans les TIC d’ici 2028. Cette approche holistique combine l’accès gratuit à Internet avec des opportunités de formation ciblées, créant ainsi un écosystème propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat numérique.

Un modèle pour l’Afrique et au-delà

L’initiative mauricienne pourrait servir de catalyseur pour des programmes similaires à travers l’Afrique. En démontrant qu’il est possible de fournir un accès gratuit à Internet à grande échelle, Maurice ouvre la voie à d’autres nations désireuses de stimuler leur développement numérique. Cette approche pourrait être adaptée et mise en œuvre dans d’autres pays, en tenant compte des spécificités locales et des ressources disponibles.

Au-delà de l’aspect technologique, cette mesure a le potentiel de transformer la société mauricienne. En donnant aux jeunes les moyens de se connecter, d’apprendre et d’innover, le gouvernement investit dans le capital humain du pays. Cela pourrait se traduire par une augmentation de la productivité, une amélioration de l’inclusion financière et une réduction des inégalités sociales.

Bien que cette initiative représente un coût important pour l’État – environ 677 733 $ par mois – les bénéfices à long terme pourraient largement dépasser cet investissement initial. En formant une génération de citoyens numériquement compétents, Maurice se positionne comme un hub d’innovation potentiel pour la région.