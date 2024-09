Afrique : la Chine prête à investir 4 milliards $ dans ce pays

Xi Jinping (Natacha Pisarenko—AP)

Le Gabon continue d’attirer des investisseurs internationaux grâce à ses vastes potentialités économiques. Lors du deuxième Forum économique Gabon-Chine, tenu le 3 septembre 2024 à Pékin, le pays d’Afrique centrale a signé des accords d’investissement d’une valeur totale de 4,3 milliards de dollars avec des entreprises chinoises. Ces accords marquent une nouvelle étape dans la coopération entre les deux nations, couvrant principalement les secteurs des travaux publics et de l’énergie.

Le Forum, organisé à la veille de la neuvième édition du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), a réuni des représentants des deux pays autour de six tables rondes thématiques. Selon le ministère gabonais de l’Économie et des Participations, cet événement symbolise un demi-siècle de partenariat fructueux entre le Gabon et la Chine.

Publicité

Les accords signés lors de ce forum témoignent du renforcement des relations économiques entre les deux pays, avec un accent particulier sur le développement des infrastructures et le secteur énergétique du Gabon. Le gouvernement gabonais, sous la direction de son ministère de l’Économie, a souligné l’importance de ces investissements pour la croissance et la diversification de l’économie nationale.

Les projets issus de ces accords sont stratégiques pour le Gabon, notamment dans sa quête pour améliorer ses infrastructures et son indépendance énergétique. L’engagement de l’Empire du Milieu dans ces secteurs clés illustre la confiance des investisseurs internationaux dans le potentiel économique du Gabon.

En marge du Forum, les dirigeants gabonais ont réitéré leur volonté de poursuivre les réformes pour attirer davantage d’investissements étrangers et renforcer les partenariats bilatéraux, particulièrement dans les secteurs prometteurs comme l’énergie, les infrastructures et l’industrie extractive.

Ces accords, conclus dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, renforcent la position du Gabon comme un acteur clé dans la coopération sino-africaine, tout en soutenant les ambitions de développement du pays. Les autorités gabonaises voient dans ces partenariats un levier essentiel pour transformer l’économie gabonaise et assurer un développement durable pour les générations futures.