Afrique: la grande promesse de Xi Jinping au continent

Se tient actuellement en Chine, un grand sommet de coopération sino-africaine. L’occasion pour Pékin de recevoir bon nombre de dirigeants et de confirmer son intention de rester l’un des acteurs incontournables du développement économique du continent. De grandes annonces y ont d’ailleurs été effectuées.

Premier partenaire commercial du continent africain, avec 167.8 milliards de dollars d’échanges enregistrés au cours du premier semestre de cette année 2024, la Chine ne compte pas s’arrêter là. En effet, Pékin, à l’occasion d’un grand forum conjointement organisé avec une cinquantaine de représentants et dirigeants politiques africains, a annoncé son intention de verser 50 milliards de dollars, sur 3 ans, aux pays africains.

Pékin annonce 50 milliards d’investissements

L’objectif de cette aide financière ? Approfondir les relations politiques, mais aussi économiques, en soutenant l’industrie, mais aussi le développement des infrastructures et du commerce en général. Une annonce effectuée à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de ce sommet politique, qui devrait durer jusqu’à vendredi. Un financement important, qui pourrait permettre la création d’un million d’emplois.

Également présent sur place, Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, a expliqué qu’il voyait cette coopération d’un très bon œil, ajoutant que celle-ci pouvait p permettre de lutter contre la pauvreté tout en agissant en faveur du climat. À ses yeux, Pékin et le continent africain, en travaillant main dans la main, peuvent être les locomotives de la révolution des énergies renouvelables.

Un enjeu stratégique important

Se pose toutefois la question de l’endettement. En effet, certains pays sont aujourd’hui dépendants de la Chine et de ses banques, qui prêtent (ou ont prêté) à tour de bras. Si ces investissements ralentissent actuellement, à cause d’un climat économique complexe et tendu, ce grand sommet semble confirmer l’envie chinoise de continuer de travailler avec les partenaires africains.